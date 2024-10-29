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Єна загрузла в політичній невизначеності; долар міцний напередодні ключових даних
08:54 29.10.2024 |
У вівторок єна знемагала біля тримісячного мінімуму, оскільки втрата правлячою коаліцією Японії парламентської більшості на виборах, що відбулися на вихідних, посилила невизначеність щодо політичних і монетарних перспектив країни.
У той же час долар трохи знизився, хоча і залишився недалеко від свого нещодавнього максимуму, напередодні виходу важливих американських даних, які можуть визначити напрямок політики Федеральної резервної системи.
Востаннє єна зросла на 0,1% до 153,12 за долар після падіння до мінімуму 153,885 в понеділок - найнижчого рівня з липня - після національних виборів в Японії в неділю.
Після того, як Ліберально-демократична партія Японії та її молодший партнер Комейто отримали 215 місць у нижній палаті парламенту, вони не набрали 233 місць, необхідних для формування більшості. Тож ймовірний період боротьби за створення коаліції.
«В цілому, ризики виглядають так, що новий уряд буде проводити більш м'яку фіскальну політику, ніж раніше», - сказала Керол Конг, валютний стратег Австралійського банку Співдружності (Commonwealth Bank of Australia).
«Разом з хорошими економічними даними США і більш високими перспективами перемоги Трампа, політична невизначеність в Японії може призвести до зростання курсу долара до єни в найближчі тижні».
«Підвищена волатильність на фінансових ринках може також спонукати Банк Японії зберегти свою процентну ставку незмінною довше, ніж ми зараз очікуємо».
По відношенню до євро та фунта стерлінгів єна також боролась біля тримісячного мінімуму і в останній раз становила 165,73 та 198,72, відповідно.
У четвер Банк Японії оголосить своє рішення щодо монетарної політики, де очікується, що центральний банк залишить ставки без змін.
У вівторок долар був на шляху до свого найкращого місяця за останні 2 з половиною роки, оскільки він зріс на 3,5% по відношенню до кошика валют.
Ряд економічних даних, що підкреслюють стійкість американської економіки, підтримали долар протягом останнього місяця, а також зростання ринкових ставок на перемогу кандидата від республіканців Дональда Трампа на президентських виборах в США наступного тижня.
Політика Трампа щодо мит, податків та імміграції вважається інфляційною, а отже, негативною для облігацій і позитивною для долара.
Напередодні, в четвер буде опублікований вересневий базовий індекс цін на споживчі витрати в США - ключовий показник інфляції, якому ФРС віддає перевагу, а в п'ятницю буде опублікований звіт по зайнятості в несільськогосподарському секторі, за яким уважно стежать.
«П'ятничні дані по зайнятості і те, чи вийде PCE на рівні 0,2% або 0,3%, будуть досить важливими, тому, хоча вибори, ймовірно, є найбільшим фактором на наступний тиждень, ми все ще можемо скоригувати ціни... в залежності від того, що покажуть ці цифри в кінці тижня», - сказав Рей Етрілл, керівник відділу валютної стратегії в Національному банку Австралії.
Долар трохи знизився на початку азіатської сесії, хоча і торгувався в вузькому діапазоні, оскільки інвестори не поспішали відкривати нові позиції напередодні виходу даних.
Євро виріс на 0,05% до $1,0816, в той час як фунт стерлінгів піднявся на 0,03% до $1,2976.
Індекс долара майже не змінився і склав 104,28.
Щодо інших валют, новозеландський долар впав на 0,08% до $0,5976, а австралійський долар знизився до найнижчого рівня за останні два місяці до $0,6572.
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