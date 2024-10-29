Ціни на золото зростають, рекордні максимуми наближаються на тлі виборів і невизначеності зі ставками

Ціни на золото зросли на азіатських торгах у вівторок, впритул наблизившись до рекордних максимумів, напередодні президентських виборів 2024 року і невизначеність перед майбутніми публікаціями даних підтримували попит на активи-прихістки.

Жовтий метал відіграв усі втрати попередньої сесії, оскільки послаблення побоювань щодо конфлікту на Близькому Сході призвело до падіння золота з нещодавніх піків.

Але попит на золото як і раніше підтримувався очікуваннями напруженої президентської гонки в США, в той час як майбутні економічні показники, ймовірно, також впливатимуть на перспективи процентних ставок.

Спот-золото о 06:39 EET подорожчало на 0,4% до $2 753,60 за унцію, в той час як ф'ючерси на золото з терміном дії в грудні зросли на 0,4% до $2 765,50 за унцію.

Дональд Трамп і Камала Харріс готуються до гострої боротьби на виборах, голосування призначено на 5 листопада.

Нещодавні опитування та ринки прогнозів показали, що Трамп здобуває певну перевагу над Харріс, хоча аналітики все ще прогнозують більш напружену боротьбу.

Невизначеність щодо результату, який визначатиме політику США на наступні чотири роки, утримувала трейдерів у переважній більшості у безпечних активах, таких як долар і золото.

Попит на прихісток також підтримувався очікуванням низки ключових економічних показників цього тижня, які, ймовірно, вплинуть на плани Федерального резерву щодо процентних ставок.

У четвер будуть опубліковані дані по валовому внутрішньому продукту за третій квартал. У п'ятницю будуть опубліковані дані по індексу цін PCE - ключовий показник інфляції ФРС - і дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі, причому обидві публікації відбудуться за кілька тижнів до засідання ФРС.

Ціни на золото і дорогоцінні метали продовжували зростати, навіть незважаючи на те, що нещодавні дані підтвердили ставки на те, що ФРС буде знижувати ставки в найближчі місяці повільніше. Очікується, що центральний банк знизить ставки на 25 базисних пунктів в листопаді.

Інші дорогоцінні метали виросли у вівторок. Ф'ючерси на платину зросли на 1% до 1 054,00 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,2% до 34,070 доларів за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь знизилися, оскільки інвестори очікували нових економічних сигналів від Китаю, найбільшого в світі імпортера червоного металу.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,5% до $9510,0 за тонну, а грудневі ф'ючерси на мідь впали на 0,7% до $4,3362 за фунт.

Мідь зазнавала значних втрат протягом жовтня, оскільки нещодавні заходи стимулювання з боку Пекіну не змогли вселити впевненість у відновленні економіки.

Зараз основна увага прикута до даних по індексу менеджерів із закупівель з Китаю, які мають бути опубліковані в четвер, щоб отримати більше інформації про економіку.