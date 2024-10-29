Волл-стріт закрилася з підвищенням напередодні звітності мега-компаній та виборів

У понеділок Волл-стріт закрився з підвищенням напередодні тижня звітності найбільших компаній і останнього відрізку перед президентськими виборами 5 листопада, в той час як настрої покращилися після того, як поставки енергоносіїв не були порушені подіями на Близькому Сході у вихідні дні.

Реакція Ізраїлю на іранську ракетну атаку цього місяця, що відбулася на вихідних, поки що була зосереджена на ракетних заводах та інших об'єктах поблизу Тегерану, а не на нафтопереробних заводах чи ядерних об'єктах.

Уолл-стріт була зосереджена на наступному тижні, зокрема, на корпоративних результатах: близько 169 компаній зі списку S&P 500 мають відзвітувати протягом тижня.

Сюди входить більша частина «Чудової сімки» - групи технологічних компаній-гігантів, акції яких підняли Уолл-стріт до історичних максимумів. Акції Alphabet, Meta Platforms та Apple зросли напередодні звітності цього тижня.

S&P 500 виріс на 15,4 пункти, або на 0,27%, до 5 823,52, а Nasdaq Composite - на 48,58 пункти, або на 0,26%, до 18 567,19. Промисловий індекс Dow Jones виріс на 273,17 пункту, або на 0,65%, до 42 387,57.

Минулого тижня Nvidia випередила Apple як найдорожча компанія світу. Цього тижня інвестори будуть стежити за прогнозами щодо витрат на ШІ в доходах технологічних компаній.

«Звіти будуть важливими для того, щоб дати компаніям вказівки щодо того, які програми капітальних витрат вони можуть реалізувати в наступному році», - сказав Пол Крістофер, керівник відділу глобальної інвестиційної стратегії в інвестиційному інституті Wells Fargo.

Microsoft і Amazon.com також звітують про прибутки на цьому тижні.

Індекс Russell 2000 з малою капіталізацією підскочив сьогодні на 1,63%, випередивши основні індекси.

«Це може бути пов'язано з тим, що ринок очікує м'якої посадки і очікує, що компанії з малою капіталізацією першими вийдуть з воріт, як це зазвичай буває», - сказав Крістофер. «Це також може бути якийсь елемент, пов'язаний з торгівлею Трампа, але дуже важко відрізнити ці два фактори».

Енергетичний сектор впав на 0,65%, оскільки ціни на нафту впали на 5% на тлі ослаблення побоювань з приводу поставок, в той час як акції фінансових компаній (SPSY) лідирували в секторальному зростанні.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали над тими, що падають, в співвідношенні 1,88 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 147 нових максимумів і 41 новий мінімум.

Індекс S&P 500 показав 15 нових 52-тижневих максимумів і 2 нових мінімуми, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 101 новий максимум і 67 нових мінімумів.

Економічні дані, що вийдуть цього тижня, будуть мати вирішальне значення для оцінки політики Федеральної резервної системи, особливо індекс цін на особисті споживчі витрати, що вийде в четвер, який є основним показником інфляції, що використовується ФРС.

У центрі уваги також будуть президентські вибори в США, причому ринки більш широко оцінюватимуть ціни за другої адміністрації Дональда Трампа, хоча вибори, як очікується, будуть близькими до завершення.

Акції Boeing впали на 2,8% після того, як авіабудівник розпочав розміщення акцій, яке може залучити до 22 мільярдів доларів в спробі зміцнити свої фінанси на тлі триваючого страйку робітників.

Промисловий конгломерат 3M підскочив на 4,4%, давши поштовх індексу Dow, після того, як JP Morgan підвищив цільову ціну на акції компанії.