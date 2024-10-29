Обсяги видачі іпотечних кредитів зростають, ставки за ними – теж, – опитування НБУ

Українські банки у серпні 2024 року видали 701 іпотечний кредит на загальну суму 1,2 мільярда гривень.

Обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у серпні зріс на 2,3%, порівняно з липнем, а порівняно з серпнем минулого року - на 34,1%, свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, яке проводить Національний банк (НБУ).

Про видачу нової іпотеки в серпні повідомили 12 банків, більшість угод, як і раніше, укладалися на вторинному ринку нерухомості. Майже всі кредити було видано в межах державної програми "єОселя", уточнили в НБУ.

При цьому ️середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в липні зросла до 8,2% річних з 8% у липні та 7,6% - у червні та травні.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у серпні видано:

* у Києві та Київській області (345 договорів на загальну суму 678,8 млн грн, що становить 55,3% від загального обсягу);

* ️у Львівській області (37 договорів на 70,9 млн грн);

* ️в Івано-Франківській області (32 договори на 52,1 млн грн);

* ️у Дніпропетровській області (33 договори на 48,9 млн грн). Джерело: https://biz.censor.net/n3516819

Як повідомлялося, за даними опитування НБУ, з початку року банки видали іпотечних кредитів:

* у липні - 694 іпотечних кредити на загальну суму 1,2 млрд грн;

* у червні - 607 іпотечних кредитів на загальну суму 1 млрд грн;

* у травні - 976 іпотечних кредитів на загальну суму 1,74 млрд грн;

* у квітні - 1 031 іпотечний кредит на 1,75 млрд грн;

* у березні - 878 іпотечних кредитів на 1,4 млрд грн;

* у лютому - 783 іпотечних кредити на 1,3 млрд грн;

* у січні - 676 іпотечних кредитів на 1,1 млрд грн. Джерело: https://biz.censor.net/n3516819