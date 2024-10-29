Підприємцям надали 2,4 мільярдів кредитів за тиждень

У межах держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" за минулий тиждень підприємці України отримали від уповноважених банків 511 пільгових кредитів на загальну суму 2,4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що з початку 2024 року підприємці отримали 19 557 кредитів на 73,2 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки - 14 799 кредитів на 38,0 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 63 699 кредитів на 250,5 млрд грн (у тому числі банками державного сектору - 47 833 кредити на 128,4 млрд грн), з яких станом на 28 жовтня поточного року:

- 27,75 млрд грн - на інвестиційні цілі;

- 65,51 млрд грн - на фінансування оборотного капіталу;

- 40,0 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 24,49 млрд грн - на переробку сільськогосподарської продукції;

- 57,55 млрд грн - на антивоєнні цілі;

- 20,85 млрд грн - кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту програми підписано 98 521 кредитний договір на 340,1 млрд грн, з них банками державного сектору економіки - 68 309 договорів на 155,1 млрд гривень.