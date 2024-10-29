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Долар США слабшає до євро та фунта, зміцнюється до єни
15:42 28.10.2024 |
Долар США вдень у понеділок дешевшає до євро та фунта стерлінгів, але дорожчає до єни на результатах парламентських виборів у Японії.
Розрахований індекс DXY показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,05%, ширший WSJ Dollar Index - 0,04%.
Пара євро/долар за даними на 14.52 кв. торгується на рівні $1,0818 порівняно з $1,0797 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта стерлінгів становить $1,2990 проти $1,2963 за підсумками торгів у п'ятницю.
Увага трейдерів цього тижня спрямована на звіти про динаміку ВВП США та єврозони за третій квартал. Крім того, буде оприлюднено попередні дані про зміну споживчих цін у єврозоні за поточний місяць та жовтневий звіт з американського ринку праці.
Вартість американської валюти в парі з єною збільшилася до 152,58 єни зі 152,3 єни на закриття попередньої сесії на результатах парламентських виборів, що відбулися в країні.
Правляча коаліція Японії, що складається з Ліберально-демократичної партії (ЛДП) і партії "Комейто", втратила більшість у нижній палаті парламенту за підсумками позачергових виборів, що відбулися в неділю. Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба висловив готовність сформувати уряд на чолі з ЛДП, але тепер йому "доведеться шукати додаткову підтримку поза коаліцією, щоб мати стабільний уряд", зазначає агентство Kyodo.
Трейдери вважають, що результати виборів посилюють політичну та економічну невизначеність у Японії, і це може ускладнити нормалізацію грошово-кредитної політики японським ЦП, пише Trading Economics.
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