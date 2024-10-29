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АНАЛІТИКА

Банки збільшили ввезення готівкових доларів в Україну до максимуму з початку року

13:41 28.10.2024 |

Фінанси

 

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у вересні 2024 року, становив 1,306 млрд доларів. Це на 20,3% більше, ніж у серпні (1,085 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

При цьому банки ввезли за вересень 1,075 млрд готівкових доларів, що на 27,9% більше, ніж у серпні (840,8 млн доларів). Це максимальний обсяг із лютого поточного року.

Обсяг готівкових євро впав до 229,6 млн доларів в еквіваленті (243,9 млн у серпні).

Банки збільшили ввезення готівкових доларів в Україну до максимуму з початку року

 

За даними НБУ, за вересень із України вивезли валюти на 108,5 млн доларів.

Банки збільшили ввезення готівкових доларів в Україну до максимуму з початку року

 

Попит на валюту

Раніше НБУ наголошував на попиті на валюту як на міжбанківському, так і на готівковому ринку.

Зокрема, НБУ у вересні 2024 року продав на міжбанківському валютному 3,214 млрд доларів, що на 19,9% більше, ніж у серпні (2,679 млрд доларів).

Населення України в серпні 2024 року купило в банках 1,096 млрд доларів.Обсяг купівлі зріс на 40,4% порівняно з серпнем, коли українці купили 780,8 млн доларів.

Курс долара на готівковому ринку у вересні коливався близько від 41,50 гривень. Загалом за місяць курс зріс на 15 копійок до 41,55 грн/долар.

Валютні резерви українців

За даними НБУ, за січень-серпень 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 10,3 млрд доларів. За серпень обсяг зріс на 1,3 млрд доларів. Усього на руках у населення та бізнесу може бути близько 130 млрд доларів.

Як заявив колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин, з початку 2024 року чиста купівля населенням України валюти досягла 8,2 млрд доларів. Це становить майже третину обсягу міжнародної допомоги Україні.

"У рамках фіксованого курсу населення ще сумнівалося в якій валюті йому зберігати грошові активи, а тепер схоже воно чітко визначилося. У 2024 році населення віддає перевагу валютним активам порівняно з гривневими в пропорції 15 до 1", - додав колишній голова Ради НБУ.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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