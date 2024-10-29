WSJ: Найпопулярніший стейблкоїн у світі став об'єктом розслідування у США

Cтейблкоїн USDT американської компанії Tether (третя за розміром криптовалюта у світі) потрапив під приціл американських регуляторів, стверджують джерела Wall Street Journal. Як вказує Bloomberg, проблеми Tether можуть стати першою криптокризою, яка вийде за межі цифрового світу.

Tether - найпопулярніший стейблкоїн, він використовується як замінник долара на ринках, де трейдери не можуть використовувати традиційні валюти.

За даними WSJ, Міністерство юстиції США розслідує, чи використовувалася криптовалюта третіми сторонами для фінансування незаконної діяльності, такої як торгівля наркотиками, тероризм та хакерство, або для відмивання доходів, отриманих від них. Не виключено, що наслідком розслідування стануть санкції проти Tether.

Якщо Tether опиниться поза законом у США або його активи будуть заморожені, це може призвести до краху криптовалютного ринку. Проблеми можуть вплинути й на традиційну фінансову систему через зв'язки з Волл-Стріт через брокерську фірму Cantor Fitzgerald, яка управляє більшістю резервних активів Tether.

Крім того, компанія володіє значним обсягом казначейських облігацій США, що робить її одним з найбільших гравців на цьому ринку. Раптовий продаж цих активів у разі краху Tether може призвести до дестабілізації ринку казначейських облігацій та підвищення процентних ставок, що може вплинути на економіку США та інших країн.

З іншого боку, Tether, хоч і є великим гравцем на криптовалютному ринку, все ще має відносно невеликий розмір порівняно з традиційною фінансовою системою. Якщо крах Tether буде контрольованим і поступовим, його вплив на традиційну фінансову систему може бути мінімальним.

Tether заперечує існування розслідування та стверджує, що співпрацює з правоохоронними органами для боротьби з незаконною діяльністю.

"Як ми й сказали WSJ, немає жодних ознак того, що проти Tether ведеться розслідування. Крапка", - написав у соцмережі X (Twitter) гендиректор Tether Паоло Ардоіно.

На сайті Tether статтю WSJ назвали безвідповідальною.

"Це дико безвідповідально для WSJ писати статті з безрозсудними звинуваченнями з такою впевненістю, коли ніхто з влади не підтвердив ці чутки, а джерела не називаються", - йдеться у публікації.