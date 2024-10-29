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НБУ встановив довідковий курс гривні - 41,3174 грн/$1
12:43 28.10.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 28 жовтня 2024 року.
|Показник
|25.10.2024
|28.10.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.3102
|41.3174
|0.02
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 28 жовтня - 41,3135 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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