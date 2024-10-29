НБУ встановив довідковий курс гривні - 41,3174 грн/$1

"Президенте Зеленський, ми чули вашу чітку оцінку того, що відбувається на фронті, ми знаємо, скільки жінок і дітей гинуть від російських ракет. Саме тому ми хочемо оголосити, як Норвегія, про новий пакет допомоги €500 млн, з яких 350 млн - військовий пакет", - Йонас Гар Стьоре.