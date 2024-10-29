Акції в Азії зростають на фоні послаблення побоювань на Близькому Сході, а Японія відходить від виборчих розладів

Більшість азіатських акцій зросли в понеділок, оскільки занепокоєння з приводу ізраїльсько-іранського конфлікту було пом'якшено завдяки менш серйозному, ніж очікувалося, удару Ізраїлю, а японські акції зросли, незважаючи на посилення політичної невизначеності.

Японські ринки показали найкращі результати в понеділок, оскільки правляча Ліберально-демократична партія втратила парламентську більшість, а інвестори вважають, що посилення політичної невизначеності зменшить шанси на подальше підвищення процентних ставок Банком Японії.

Ізраїль атакував Іран на вихідних, але уникнув удару по нафтовій та ядерній інфраструктурі Тегерану, що ознаменувало менш серйозну ескалацію в довготривалому конфлікті. Більшість азійських ринків зросли на цій новині, а ціни на нафту впали.

Регіональні ринки посередньо відреагували на змішане закриття Волл-стріт у п'ятницю, зосередивши увагу на низці ключових технологічних звітів та економічних показників, що мають бути опубліковані цього тижня. Ф'ючерси на американські фондові індекси виросли на азіатських торгах на оптимізмі щодо ситуації на Близькому Сході.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX виросли на 1,5% і 1,2% відповідно.

Коаліція на чолі з правлячою Ліберально-демократичною партією втратила парламентську більшість на виборах, що відбулися в неділю, що викликає сумніви щодо політичного складу країни в найближчі роки, повідомляють місцеві ЗМІ.

Тепер ЛДП буде змушена шукати альянси з меншими регіональними партіями, хоча такий сценарій вказує на більш розколотий економічний клімат в країні.

Хоча такий сценарій створює більше невизначеності для японських ринків, він також зменшує здатність Банку Японії продовжувати підвищувати процентні ставки. Єна різко впала на цій думці, що принесло користь експортоорієнтованим акціям.

Засідання центрального банку відбудеться пізніше цього тижня, і, як очікується, він залишить ставки незмінними.

Більшість азіатських ринків у понеділок зростали, оскільки основна увага була прикута до звітності ключових американських технологічних компаній цього тижня, а також до основних економічних показників.

П'ять з «Великої сімки» Волл-стріт мають відзвітувати цього тижня, що дасть підказки для ширших ринків акцій.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,1% напередодні ключових даних по інфляції, які вийдуть пізніше цього тижня. Південнокорейський KOSPI додав 0,6%, оскільки акції важких технологічних компаній очікували нових сигналів щодо торгівлі штучним інтелектом.

Китайські ринки відставали, а індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite рухалися у флетово-низькому діапазоні. Цього тижня очікується публікація даних по індексу менеджерів із закупівель в країні, що відбудеться після кількох заходів стимулювання, намічених Пекіном протягом останнього місяця.

Гонконгський індекс Hang Seng торгується в бічному тренді.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися позитивно, і очікується, що місцеві акції будуть купувати за вигідними цінами після значних втрат у жовтні. Найближчими днями також очікується більше індійських доходів.