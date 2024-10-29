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АНАЛІТИКА

Ієна падає, оскільки передвиборчі хмари в Японії затьмарюють перспективи підвищення ставок

07:36 28.10.2024 |

Фінанси

 

У понеділок єна впала до тримісячного мінімуму, оскільки інвестори вважають, що втрата правлячою коаліцією Японії парламентської більшості на виборах, що відбулися на вихідних, сповільнить подальше підвищення ставок, в той час як долар продовжив місячне зростання завдяки підвищенню прибутковості американських облігацій.

На азіатській сесії єна впала на 1% до 153,84 за долар і на стільки ж проти євро до 165,87, що є найнижчим показником з кінця липня.

Після того, як Ліберально-демократична партія та її молодший партнер Комейто отримали 215 місць у нижній палаті парламенту, їм не вистачило 233, щоб сформувати більшість, ймовірним є період суперечок щодо створення коаліції.

Трейдери кажуть, що в результаті виборів, швидше за все, буде сформовано уряд без політичного капіталу, необхідного для того, щоб стримувати зростання ставок, і це може відкрити нову еру лідерства.

За трохи більше ніж чотири роки в Японії вже змінилося чотири прем'єр-міністри, і очікувалося, що нестабільність викличе обережність у центральному банку, який збирається на засідання для встановлення ставок цього тижня.

«Це ще одна річ, яку вони повинні враховувати, коли вони мають дивитися на економіку», - сказав менеджер токійського відділення State Street Барт Вакабаяші. «Чи будемо ми мати ще одну серію прем'єр-міністрів кожні 10-12 місяців? Це не буде добре для єни».

Аналітики BNY вважають, що наступною найближчою метою для курсу долар/єна буде 155, а 160 - ймовірна лінія на піску, яка вимагатиме втручання з боку міністерства фінансів.

У той же час, долар продовжував зростати і був на шляху до найбільшого місячного зростання за останні 2 з половиною роки, оскільки ознаки зміцнення американської економіки і ставки на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах підвищили прибутковість американських облігацій.

Курс євро в понеділок був стабільним на рівні $1,0791, але за місяць він знизився більш ніж на 3%. Стерлінг коштував $1,2952 і впав на 3,1% з жовтня.

Дохідність десятирічних казначейських облігацій у жовтні зросла на 40 базисних пунктів проти зростання на 16 базисних пунктів для 10-річних облігацій і на 23 базисних пункти для казначейських зобов'язань.

Розчарування в планах стимулювання економіки Китаю призвело до того, що австралійський і новозеландський долари опинилися під тиском і в понеділок впали до двох з половиною місячних мінімумів.

Продажі призвели до падіння ківі до $0,5971 і майже 6% втрат за жовтень, в той час як австралійський долар знизився до $0,6597 і впав на 4,5% за жовтень.

Індекс долара США піднявся на 3,6% до 104,49 у жовтні, що стало найстрімкішим місячним зростанням з квітня 2022 року.

Наступний тиждень буде насиченим на дані: інфляція в Європі та Австралії, валовий внутрішній продукт у США та індекси менеджерів із закупівель у Китаї.

Дані вихідних показали, що у вересні промисловий прибуток Китаю різко скоротився, впавши на 27,1% в річному обчисленні. Юань впав до найнижчого рівня з кінця серпня до 7,1355 за долар.
За матеріалами: investing.com
 

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