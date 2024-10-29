Nasdaq закрився з підвищенням напередодні тижня з важливими звітами

Індекс Nasdaq завершив п'ятницю зростанням завдяки акціям мега-компаній, оскільки цього тижня інвестори очікують на квартальні результати деяких найбільших компаній Волл-стріт.

Акції Tesla виросли на 3,36% за день, після зростання на 22% на прогнозах з продажу електромобілів виробником. Акції Amazon, Apple і Microsoft також зросли.

«Показники Tesla допомогли відродити певний оптимізм інвесторів щодо того, що ралі «Великої сімки» не закінчилося», - сказав Брайан Якобсен, головний економіст Annex Wealth Management.

Він мав на увазі групу чутливих до процентних ставок акцій технологічних компаній, які різко зросли на ентузіазмі щодо штучного інтелекту. Чип-важковаговик Nvidia здобув перемогу, ненадовго обігнавши Apple як найдорожчу компанію в світі за вартістю її акцій.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій зросла, оскільки інвестори очікують на дані по зайнятості в США, щоб отримати підказки про ймовірний шлях зниження процентних ставок Федеральним резервом. Минулого тижня дохідність досягла тримісячного максимуму в 4,26%, створивши тиск на фондовий ринок.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 259,96 пунктів, або 0,61%, до 42 114,40, S&P 500 втратив 1,74 пункти, або 0,03%, до 5 808,12, а Nasdaq Composite виріс на 103,12 пункти, або 0,56%, до 18 518,61.

Dow впав через падіння банківських акцій, зокрема Goldman Sachs на 2,27%, а мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's втратила 2,97%, намагаючись впоратися зі спалахом кишкової палички, пов'язаної з гамбургерами.

«Банки згуртувалися, оскільки шанси (кандидата в президенти США Дональда) Трампа (на перемогу) зросли, тож, схоже, інвестори отримують певний прибуток», - сказав Майкл Розен, головний інвестиційний директор компанії Angeles Investments.

Регіональний кредитор New York Community Bancorp впав на 8,26% після того, як повідомив про четвертий поспіль квартальний збиток, в основному через кредити на комерційну нерухомість.

Тривала невизначеність навколо виборів у США змусила інвесторів бути обережними.

Цього тижня акції були стурбовані стрімким зростанням дохідності, оскільки ставки на зниження ставок ФРС не виправдалися на тлі очікувань сильніших економічних перспектив.

Лише індекс Nasdaq завершив тиждень у плюсі. Індекс високотехнологічних компаній виріс на 0,16%, в той час як S&P впав на 0,96%, а Dow просів на 2,68%.

«ФРС, можливо, трохи переборщила з оптимізмом перед виходом даних. ... Показники зростання та інфляції не обов'язково виправдовують пом'якшення монетарної політики», - сказав Арнім Хольцер, глобальний макростратег Easterly EAB Risk Solutions.

Інвестори все ще розраховують на ще одне зниження ставки на 25 базисних пунктів на засіданні ФРС в листопаді і близько двох знижень ставок до кінця року, свідчать дані LSEG.

Тиждень, що починається 28 жовтня, останній відрізок перед президентськими виборами в США 5 листопада, має вирішальне значення для Волл-стріт. Саме тоді мають бути опубліковані результати діяльності найбільших технологічних компаній, включаючи Alphabet, Apple і Microsoft, а також жовтневий звіт про заробітну плату в несільськогосподарському секторі США.

«Наступного тижня очікується звітність п'яти компаній з «Великої сімки», а також безліч економічних звітів першого рівня, що охоплюють третій квартал», - сказав у п'ятницю Пол Ейтельман, головний інвестиційний стратег по Північній Америці в компанії Russell Investments.

Акції Capri Holdings впали на 48,89% після того, як американський суддя заблокував очікуване злиття між модним холдингом і виробником сумок Tapestry. Акції Tapestry виросли на 13,54%.

Більшість з 11 секторів S&P закрилися з падінням, причому лідерами стали комунальні послуги.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,56 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 180 нових максимумів і 43 нових мінімуми.

Індекс S&P 500 показав 30 нових 52-тижневих максимумів і два нових мінімуми, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 78 нових максимумів і 87 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 11,54 мільярдів акцій, порівняно з 11,28 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.