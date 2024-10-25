Долар США стабільний до єни, дешевшає до фунта і зміцнюється до єни

Долар США стабільний у парі з євро на торгах у п'ятницю, слабо дешевшає до фунта стерлінгів і зміцнюється до єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,01%, ширший WSJ Dollar Index - додає 0,04%.

Пара євро/долар за даними на 15:15 EET торгується на рівні $1,0824 порівняно з $1,0828 на закриття попередньої сесії.

Інфляційні очікування в єврозоні у вересні ослабли до найнижчого рівня за три роки, повідомив у п'ятницю Європейський центральний банк (ЄЦБ).

Згідно з результатами щомісячного опитування, проведеного ЄЦБ серед 19 тис. споживачів, інфляція в найближчі 12 місяців становитиме 2,4%, що буде мінімумом із вересня 2021 року. У серпні показник перебував на позначці 2,7%.

Тим часом член ради керівників ЄЦБ і глава бельгійського Центробанку П'єр Вунш вважає передчасними розмови про можливість зниження ключових відсоткових ставок регулятором одразу на 50 базисних пунктів (б.п.) у грудні.

Незважаючи на сигнали сповільнення інфляції в єврозоні, керівникам ЄЦБ потрібно дочекатися нових даних про динаміку споживчих цін та економічної активності загалом, перш ніж ухвалювати якісь рішення, сказав Вунш на Bloomberg TV.

Експерти ING вважають, що долар знову почне зміцнюватися в парі з євро найближчими днями, і будь-яке ослаблення американської валюти буде тимчасовим.

"Розбіжність темпів зростання економічної активності в США зі слабкою Європою залишається ключовим фактором, що підтримує долар", - зазначає аналітик ING Франческо Песоле, слова якого наводить The Wall Street Journal.

Курс фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю піднявся до $1,2986 з $1,2977 напередодні.

Вартість американської валюти в парі з єною збільшилася до 151,95 єни з 151,84 єни на закриття попередньої сесії. Курс долара в парі з офшорним юанем виріс до 7,1337 юаня з 7,1245 юаня напередодні.