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АНАЛІТИКА

У НКЦПФР оцінили кількість активних учасників крипторинку в Україні

14:27 25.10.2024 |

Фінанси

 

Представник Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Максим Лібанов заявив, що кількість активних користувачів криптовалютного ринку в Україні складає майже 3 млн. Про це він розповів під час форуму Business & Legal Tax Forum.

Також Лібанов зазначив, що сьогодні юридична база для регулювання віртуальних активів у країні відсутня. Член НКЦПФР додав:

«Відсутність законодавчих норм створює правову невизначеність, яка, за оцінками експертів, призвела до того, що ринок криптовалют в Україні, який охоплює майже 3 млн активних користувачів, залишається в сірій зоні. Ми маємо в країні значний потенціал цього ринку і Комісія працює над тим, щоб створити для нього правове поле на основі європейських стандартів».

Редакція Incrypted звернулася за коментарем до Максима Лібанова та представників НКЦПФР з уточненням, на чому базується така оцінка кількості користувачів криптовалют в Україні. Ми оновимо матеріал, коли і якщо отримаємо відповідь.

Крім того, він розповів про партнерські відносини між НКЦПФР та Національним банком України. За словами Лібанова, органи співпрацюють задля «створення якісного регулювання ринків, уникаючи непередбачуваних змін, зокрема в оподаткуванні, які можуть негативно вплинути на бізнес».

Раніше народний депутат Данило Гетманцев сказав, що криптоактиви, ймовірно, будуть легалізовані в Україні в першій половині 2025 року. Представник НКЦПФР Юрій Бойко заявив, що цей прогноз досить точний.


У НКЦПФР оцінили кількість активних учасників крипторинку в Україні
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin
 

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