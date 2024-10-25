Фінансові новини
- |
- 25.10.24
- |
- 15:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У НКЦПФР оцінили кількість активних учасників крипторинку в Україні
14:27 25.10.2024 |
Представник Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Максим Лібанов заявив, що кількість активних користувачів криптовалютного ринку в Україні складає майже 3 млн. Про це він розповів під час форуму Business & Legal Tax Forum.
Також Лібанов зазначив, що сьогодні юридична база для регулювання віртуальних активів у країні відсутня. Член НКЦПФР додав:
«Відсутність законодавчих норм створює правову невизначеність, яка, за оцінками експертів, призвела до того, що ринок криптовалют в Україні, який охоплює майже 3 млн активних користувачів, залишається в сірій зоні. Ми маємо в країні значний потенціал цього ринку і Комісія працює над тим, щоб створити для нього правове поле на основі європейських стандартів».
Редакція Incrypted звернулася за коментарем до Максима Лібанова та представників НКЦПФР з уточненням, на чому базується така оцінка кількості користувачів криптовалют в Україні. Ми оновимо матеріал, коли і якщо отримаємо відповідь.
Крім того, він розповів про партнерські відносини між НКЦПФР та Національним банком України. За словами Лібанова, органи співпрацюють задля «створення якісного регулювання ринків, уникаючи непередбачуваних змін, зокрема в оподаткуванні, які можуть негативно вплинути на бізнес».
Раніше народний депутат Данило Гетманцев сказав, що криптоактиви, ймовірно, будуть легалізовані в Україні в першій половині 2025 року. Представник НКЦПФР Юрій Бойко заявив, що цей прогноз досить точний.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Rheinmetall передав Україні 20 БМП Marder
|Шольц відхилив прохання Зеленського щодо запрошення в НАТО
|Південна Корея може розглянути можливість постачання зброї в Україну - президент
|В ЄС пояснили порядок сплати по кредиту у €35 мільярдів для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У НКЦПФР оцінили кількість активних учасників крипторинку в Україні
|Уряд Данії оголосив про плани з оподатковування криптовалют з 2026 року
|Федеральний резервний банк США запропонував заборонити або оподаткувати біткоїн
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3102 грн/$1
|Нацбанк оштрафував ПриватБанк на майже 2 млн грн: причина
|«Приватбанк» показав 48 мільярдів чистого прибутку з початку року
Бізнес
|Nvidia закрила доступ користувачам з РФ та Білорусі до оновлень драйверів для відеокарт
|Вчені вперше в історії повністю повернули зір пацієнтам за допомогою імпланта
|Експорт електромобілів з Китаю до ЄС стрімко зріс перед запровадженням мит
|Arm хоче скасувати ліцензію Qualcomm на виробництво чипів
|Учені відновили зір мавпі за допомогою стовбурових клітин людини
|У Німеччині довели ефективність чотириденного робочого тижня
|У Google Play тепер допускається необмежена кількість одночасно завантажуваних додатків