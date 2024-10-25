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АНАЛІТИКА

Уряд Данії оголосив про плани з оподатковування криптовалют з 2026 року

 

Рада податкового права Данії опублікувала звіт, у якому розглянула питання оподаткування криптовалют.

У документі сказано, що Рада рекомендує, щоб в майбутньому нереалізовані доходи або збитки від криптоактивів оподатковувалися за тими самими правилами, що зараз застосовуються до акцій.

«Рекомендації Ради з податкового права передбачають зникнення асиметрії в оподаткуванні прибутків і збитків. Тобто інвестори можуть відраховувати збитки в прибуток від інших криптоактивів, і навпаки. [...] Це передбачає, що оподаткування відбувається постійно, незалежно від того, чи були продані криптоактиви», - йдеться в звіті.

Аналітик Steno Research Мадс Еберхардт заявив, що податок на нереалізований приріст капіталу, швидше за все, становитиме 42%. За його словами, це стосуватиметься криптовалют, отриманих ще у січні 2009 року.

Міністр оподаткування Данії Расмус Стоклунд зазначив, що на початку 2025 року у країні представлять законопроєкт, який зобов'яже провайдерів послуг криптоактивів повідомляти інформацію про угоди своїх клієнтів, щоб згодом цими даними могли обмінюватися країни ЄС.

«На мою думку, у цій галузі необхідні чіткіші й адекватніші правила. Тому я з нетерпінням чекаю представлення законопроєкту і його обговорення з парламентськими партіями», - додав Стоклунд.

Рада з податкового права рекомендує, щоб правила набули чинності не раніше 1 січня 2026 року, щоб забезпечити виконання міжнародних угод і здатність інвесторів адаптуватися до нових правил.

У звіті також зазначається, що навесні 2024 року близько 300 000 данців володіли такими криптоактивами, як біткоїн.

Уряд Данії оголосив про плани з оподатковування криптовалют з 2026 року
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin, Данія
 

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