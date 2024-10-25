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Федеральний резервний банк США запропонував заборонити або оподаткувати біткоїн
14:15 25.10.2024 |
Федеральний резервний банк у Міннеаполісі опублікував статтю про перманентний первинний дефіцит. В організації зазначили, що біткоїн виступає перешкодою для його ефективної реалізації, запропонувавши заборонити або обкласти актив податком.
Зазначимо, перманентний первинний дефіцит - це постійне підтримання чистого перевищення витрат бюджету над доходами.
За даними USA Debt Clock, держборг США становить $35,77 трлн, що підвищує привабливість інвестицій у казначейські облігації (T-bonds). Первинний дефіцит при цьому становить близько $2 трлн.
«В економіці з неповними ринками і споживачами, які в достатній мірі не схильні до ризику, ми показуємо, що уряд може унікально реалізувати постійний первинний дефіцит, використовуючи номінальний борг і безперервні ланцюги Маркова для підтримання первинного дефіциту та виплат утримувачам боргу», - йдеться в статті Федерального резервного банку.
Однак, на думку експертів, такий підхід не працює за наявності «безризикових цінних паперів», до яких належить, зокрема, біткоїн. Це призводить до формування «пастки збалансованого бюджету».
Вона робить неефективною політику підтримання постійного первинного дефіциту, змушуючи уряд балансувати бюджет, зазначено в статті.
«Юридична заборона на біткоїни може відновити унікальну реалізацію постійного первинного дефіциту, як і податок на біткоїни за певною ставкою», - йдеться в документі.
На думку авторів, біткоїн належить до категорії приватних активів, які можуть призвести до появи так званої бульбашки. Це створює певні складнощі, зокрема в розрізі економічного прогнозування.
При цьому оподаткування має бути «досить великим», щоб уникнути прямої заборони.
Голова відділу досліджень цифрових активів компанії VanEck Метью Сігел прокоментував публікацію Федерального резервного банку. Він оцінив статтю як «фантазії» з метою гарантувати, що державний борг залишається єдиним безризиковим вкладенням:
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