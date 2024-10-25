НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3102 грн/$1

Юн Сок Йоль зробив ці заяви після саміту з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Сеулі, під час якого обидва лідери рішуче засудили відправлення військ Північною Кореєю до Росії і погодилися посилити спільні заходи реагування на зростаючі загрози безпеці.