Nasdaq, S&P завершили день зростанням, оскільки Tesla підскочила, а прибутковість відступила

Nasdaq і S&P 500 зросли в четвер завдяки позитивному прогнозу прибутку Tesla і зниженню прибутковості казначейських облігацій з тримісячного максимуму, що підбадьорило ринкові настрої, незважаючи на погіршення деяких корпоративних результатів.

Акції Tesla злетіли на 21,9%, а ринкова капіталізація виробника електромобілів зросла на понад 140 мільярдів доларів після того, як він повідомив про значні прибутки у третьому кварталі і здивував інвесторів прогнозом зростання продажів на 20-30% наступного року.

Це допомогло підняти сектор споживчих товарів на 3,24%.

«Це був справжній вибух з точки зору Tesla», - сказав Чарлі Ріплі, старший інвестиційний стратег Allianz Investment Management.

Індекс S&P цього тижня продемонстрував своє перше щоденне зростання. Однак настрої були дещо хиткими. Більшість секторів S&P були в мінусі через інші звіти про прибутки та тиск з боку нижчих, але все ще високих доходностей казначейських облігацій.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій знизилась до 4,20% після того, як напередодні досягла тримісячного максимуму. Вона досягла 4,26% на сесії в середу, коли всі три основні фондові індекси втратили позиції.

«У короткостроковій перспективі найбільший вплив на акції, який ми спостерігали в жовтні, мало підвищення процентних ставок. З 10-річних казначейських облігацій нижче 4% до того рівня, на якому ми знаходимося зараз, ми пройшли відносно швидко», - сказав Білл Норті, старший інвестиційний директор U.S. Bank Wealth Management.

Звіти, оприлюднені до дзвінка, включають IBM, яка втратила 6,17% після того, як не дотягнула до прогнозу доходів за третій квартал, в той час як Honeywell знизився на 5,10% після того, як спрогнозував річні продажі нижче оцінок, і обидва ці фактори негативно вплинули на «блакитні фішки» індексу Доу-Джонса.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 140,59 пунктів, або 0,33%, до 42 374,36, S&P 500 виріс на 12,44 пунктів, або 0,21%, до 5 809,86, а Nasdaq Composite - на 138,83 пунктів, або 0,76%, до 18 415,49.

Ціни на матеріали впали на 1,42%, що пов'язано з падінням компанії Newmont, оскільки вищі витрати і нижчі обсяги виробництва в штаті Невада призвели до того, що вона не змогла виконати прогнозний показник прибутку.

Акції Boeing також втратили 1,18% після того, як в середу робітники заводу проголосували за відхилення пропозиції щодо контракту і продовження більш ніж п'ятитижневого страйку.

Акції знизилися з рекордних рівнів за останні кілька сесій через переоцінку бетів на зниження ставок Федеральним резервом, зростання прибутковості казначейських облігацій, корпоративних прибутків і невизначеності навколо майбутніх виборів у США.

Однак, за словами Денніса Діка, трейдера Triple D Trading, відкат був очікуваним. «Історія все ще пов'язана з технологіями, і ця історія нікуди не дінеться, я б все одно сказав, що падіння в технологіях потрібно купувати».

Southwest Airlines втратили 5,56% після звітності і після того, як компанія досягла угоди з інвестором-активістом Elliott Investment Management.

З іншого боку, UPS додала 5,28% після того, як постачальник послуг з доставки посилок повідомив про зростання прибутку в третьому кварталі завдяки відновленню обсягів і скороченню витрат.

Згідно з даними, зібраними LSEG, зі 159 компаній, що входять до S&P 500, які відзвітували про результати цього звітного сезону, 78,6% перевершили очікування аналітиків.

На економічному фронті свіжі дані індексу PMI від S&P Global показали, що ділова активність у США зросла в жовтні на тлі високого попиту. Щотижневі заявки на допомогу з безробіття також несподівано знизилися за тиждень, що закінчився 19 жовтня.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість емітентів, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 1,25 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 137 нових максимумів і 49 нових мінімумів.

Індекс S&P 500 досягнув 41 нового 52-тижневого максимуму та 3 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 76 нових максимумів та 89 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 11,06 мільярдів акцій, порівняно з 11,59 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.