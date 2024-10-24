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Долар США дешевшає до основних валют

15:51 24.10.2024 |

Фінанси

 

Долар США дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у четвер.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,28%, ширший WSJ Dollar Index - 0,27%.

Увага трейдерів спрямована на щотижневі дані про кількість нових заявок на допомогу з безробіття в США, які буде оприлюднено о 15:30 кч. Також на четвер заплановано публікацію звіту про продаж новобудов у Штатах у вересні.

Пара євро/долар за даними на 14:35 кч у четвер торгується на рівні $1,0798 порівняно з $1,0783 на закриття попередньої сесії. Підтримку євро надали попередні дані про динаміку індексів менеджерів із закупівель (PMI) в єврозоні за жовтень.

Зведений PMI збільшився до 49,7 пункту з 49,6 пункту місяцем раніше, повідомили Hamburg Commercial Bank (HCOB) і S&P Global, що розраховують цей індикатор. Промисловий PMI піднявся до 45,9 пункту з 45 пунктів. Попри підвищення, обидва індикатори залишаються нижчими за позначку в 50 пунктів, що свідчить про спад ділової активності, хоча й повільніший. PMI сфери послуг у єврозоні в жовтні опустився до 51,2 пункту з 51,4 пункту.

У Німеччині всі три PMI зросли цього місяця, що було позитивно сприйнято трейдерами, зазначає Trading Economics.

Курс фунта стерлінгів на торгах у четвер піднявся до $1,2977 із $1,2923 напередодні.

Голова Банку Англії Ендрю Бейлі заявив напередодні, що інфляція у Великій Британії сповільнюється швидше, ніж очікувалося, проте Центробанку необхідно бачити більш активне ослаблення темпів зростання цін у сфері послуг.

Вартість американської валюти в парі з єною знизилася до 151,98 єни зі 152,76 єни на закриття попередньої сесії. Курс коригується після суттєвого ослаблення єни (на 1%) за підсумками попередньої сесії. Висока волатильність пари долар/єна пов'язана з позачерговими парламентськими виборами в Японії, призначеними на 27 жовтня.

Курс долара в парі з офшорним юанем опустився до 7,1227 юаня з 7,1357 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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