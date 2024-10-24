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Обсяг кредитів за програмою портфельних держгарантій у вересні зріс на 38% за зростання кількості на 25% - Мінфін

13:53 24.10.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Банки у вересні видали 841 кредит за програмою державних гарантій на портфельній основі, що перевищує серпневий показник на 164 кредити, або на 25%, водночас їхній обсяг становив 2,9 млрд грн, що на 38% більше, ніж місяцем раніше, повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

Згідно з інформацією на сайті відомства, частка зобов'язань за основним боргом, гарантованих державою, становила 1,6 млрд грн проти 1,1 млрд грн місяцем раніше.

"У рамках підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні від початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 40,24 тис. кредитів на загальну суму 128,5 млрд грн", - наголосили в міністерстві.

Зазначається, що станом на 1 жовтня 2024 року 31 банк-кредитор обслуговує майже 20,7 тис. кредитів на 71,5 млрд грн. Зобов'язання за основним боргом, частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили 32,2 млрд грн, або близько 62% від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд грн).

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 жовтня поточного року, під держгарантії на портфельній основі лідирують Приватбанк - 14,1 тис. кредитів на загальну суму 23,1 млрд грн, що становить 65% від ліміту таких гарантій, наданих банку, Ощадбанк - 2,78 тис. кредитів на 11,1 млрд грн, Ощадбанк - 2,78 тис. кредитів на 11,1 млрд грн. кредитів на 11,1 млрд грн (55% від ліміту банку), Укргазбанк - 961 кредит на 10,2 млрд грн (72% від ліміту), ПУМБ - 622 кредити на 6,2 млрд грн (59% від ліміту), а також Укрексімбанк - 412 кредитів на 5,9 млрд грн (55% від ліміту).

До другої п'ятірки за обсягом обслуговуваних кредитів увійшли: ПроКредит Банк - 523 кредити на 3,23 млрд грн, Райффайзен Банк - 245 кредитів на майже 1,9 млрд грн, ОТП банк - 312 кредитів на майже 1,82 млрд грн, банк "Кредит Дніпро" - 156 кредитів на 1 млрд грн і банк "Восток" - 36 кредитів на 1 млрд грн (стільки ж місяцем раніше).

У регіональному розрізі найбільший обсяг кредитів обслуговується в Києві - 2465 кредитів на загальну суму 8,7 млрд грн, а також у Дніпропетровській - 1648 кредитів на 5,4 млрд грн, Львівській - 1754 кредити на 5,1 млрд грн, Київській - 1334 кредити на 4,5 млрд грн і Харківській області - 660 кредитів на 4,5 млрд грн.

Водночас найменша кількість і обсяг позик у Луганській і Донецькій областях - 117 кредитів на 314 млн грн і 52 позики на 127 млн грн відповідно.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених держгарантіями на портфельній основі, обслуговують у сільському господарстві - майже 5 тис. на загальну суму 29,8 млрд грн, оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті транспортних засобів - 8,9 тис. на 19 млрд грн, переробній промисловості - 3,4 тис. позик на 15,8 млрд грн, транспорті, складському господарстві, поштовій та кур'єрській діяльності - 1,16 тис. кредитів на 2,5 млрд грн, а також будівництві - 552 кредити на 1,7 млрд грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: кредит
 

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