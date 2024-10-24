Європейські акції піднімаються завдяки сильним корпоративним звітам

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи активно зростають у четвер, учасники ринку оцінюють статдані і стежать за квартальними звітностями великих компаній.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 12:29 EET підвищився на 0,61%, до 521,99 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додав 0,8%, німецький DAX - 0,67%, французький CAC 40 - 0,79%. Італійський FTSE MIB та іспанський IBEX 35 зросли на 0,7% і 0,3% відповідно.

Зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) в єврозоні в жовтні підвищився до 49,7 пункту порівняно з 49,6 пункту попереднього місяця, за попередніми розрахунками Hamburg Commercial Bank (HCOB) і S&P Global. Значення PMI нижче позначки в 50 пунктів свідчить про уповільнення ділової активності. Аналітики в середньому прогнозували трохи активніше зростання індикатора - до 49,8 пункту, за даними Trading Economics.

Індекс PMI у сфері послуг єврозони в жовтні знизився до 51,2 пункту з 51,4 пункту попереднього місяця, промисловий PMI зріс до 45,9 пункту з 45 пунктів. Експерти очікували, що перший показник становитиме 51,5 пункту, другий - 45,3 пункту.

У Німеччині зведений PMI минулого місяця зріс до 48,4 пункту з 47,5 пункту у вересні, у Франції - знизився до 47,3 пункту з 48,6 пункту.

Акції Hermes дорожчають на 1,6%. Французький дім моди в третьому кварталі 2024 року збільшив виручку на 10,3%, трохи краще за очікування ринку.

Слідом за Hermes зростає і ціна паперів інших виробників товарів класу "люкс", включно з LVMH (+2,3%) і L'Oreal (+1,2%).

Капіталізація Renault підскочила на 6,3% після того, як французький автомобілебудівний концерн повідомив про зростання виручки в минулому кварталі на 1,8% і підтвердив річний прогноз.

Ринкова вартість Barclays збільшується на 3,7%. Британський банк у липні-вересні збільшив доподатковий прибуток на 18%, значно кращий за прогнози ринку.

Котирування акцій французького виробника продуктів харчування та напоїв Danone SA піднімаються на 2,5% на новині, що компанія скоротила квартальну виручку, але збільшила зіставні продажі та підтвердила річний прогноз для цього показника.

Британсько-нідерландський концерн Unilever, один із провідних світових постачальників товарів повсякденного попиту, збільшив виручку в третьому кварталі на 4,5% за умови підвищення продажу в натуральному вираженні на 3,6% і підйому цін на 0,9%. Акції компанії дорожчають на 3,9%.

Німецький хімічний концерн Beiersdorf AG, що випускає косметику під маркою Nivea, у січні-вересні підвищив виручку на 6,5%, його папери зростають у ціні на 3,6%.

Серед лідерів зростання на біржі у Франкфурті - папери Continental AG і Volkswagen, що дорожчають на 3,9% і 3,7% відповідно, у Парижі - акції Stellantis, які зростають на 3,2%.

Тим часом ціна акцій Edenred впала на 12,6% після того, як оператор сервісу міжнародних платежів попередив, що зміна регуляторних вимог в Італії може коштувати йому 60 млн євро у 2025 році.

