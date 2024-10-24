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НБУ незначно зміцнив довідковий курс гривні до 41,27 грн/$1
12:47 24.10.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 24 жовтня 2024 року.
|Показник
|23.10.2024
|24.10.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.2833
|41.2726
|-0.03
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 23 жовтня - 41,3313 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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