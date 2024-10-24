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Обсяг готівки в Україні скоротився на понад 4 мільярди. Найбільше зменшилася кількість банкнот на 200 гривень
Станом на 1 жовтня у готівковому обігу України перебувало 796,5 млрд грн, що на 32,1 млрд грн або на 4,2% більше, ніж на початку 2024 року.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Водночас відповідна сума на 4,4 млрд грн або 0,5% менша, ніж за підсумками другого кварталу цього року (на 1 липня - 800,9 млрд грн). Регулятор пояснює це сезонними факторами.
Так, наразі в обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на 788,7 млрд грн, а також 14,8 млрд монет (без пам'ятних та інвестиційних) на 7,6 млрд грн.
Зазначається, що на одного жителя України 1 жовтня припадало: 63 банкноти і 184 платіжні розмінні та обігові монети (на початку року - 66 та 177 відповідно).
Найбільше в обігу банкнот номіналом 500 грн, монет - номіналом 10 копійок (27,3% та 27,9% від загальної кількості відповідно). Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 грн, а монет - номіналом 10 грн (4,5% та 1,7% відповідно).
"Динаміка обсягів банкнот та монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту з початку 2024 року припадав на банкноти номіналом 1 000 грн та монети номіналом 10 грн. Їх кількість в обігу зросла на 33% та 24% відповідно порівняно з початком цього року", - додали в Нацбанку.
Водночас найбільше зменшилася в обігу кількість банкнот номіналом 200 грн. Їх наразі на 17,6% менше, ніж на початку 2024 року.
Як повідомлялося, сума готівки в обігу у 2023 році збільшилася на 6,7%, або на 48,3 млрд грн. Станом на початок січня вона становила 764,4 млрд грн.
При цьому темпи зростання готівки в обігу минулого року виявилися вдвічі меншими, ніж у 2022 році. Тоді цей показник зріс на 14,1%.
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