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Ціни на золото зростають після падіння з рекордних максимумів, на тлі занепокоєння щодо ставок і виборів
08:48 24.10.2024 |
Ціни на золото трохи зросли на азіатських торгах у четвер, але продовжували падіння з рекордних максимумів, оскільки занепокоєння з приводу виборів у США і мінливі перспективи процентних ставок сприяли зміцненню долара.
Але, незважаючи на втрати середи, жовтий метал все одно торгувався з підвищенням протягом тижня, оскільки очікується, що підвищення попиту на безпечний притулок буде підтримувати ціни на золото в найближчі дні.
Спотове золото о 06:23 EET подорожчало на 0,3% до 2 724,70 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії в грудні зросли на 0,3% до 2 737,15 доларів за унцію. Спотові ціни досягли рекордного рівня в $2 758,53 за унцію на початку цього тижня.
Цього тижня жовтий метал зберіг більшу частину свого прибутку, оскільки попит на активи-прихістки залишався високим в умовах напружених президентських виборів в США і зростання напруженості на Близькому Сході.
У середу ізраїльські офіційні особи виступили з різкою риторикою проти Ірану, викликавши занепокоєння, що ізраїльський удар по Тегерану викличе жахливу ескалацію у війні. Ізраїль також продовжив свої наступальні дії проти ХАМАС і Хезболли.
У США кандидат від республіканців Дональд Трамп можливо отримав перевагу над віце-президентом Камалою Гарріс на майбутніх виборах, які відбудуться менш ніж за два тижні.
Але ринки все ще очікують запеклої боротьби, зберігаючи високий рівень невизначеності щодо майбутнього американської політики.
Зростання попиту на безпечний притулок утримувало трейдерів схильними до золота та інших дорогоцінних металів, а також допомагало їм протистояти зміцненню долара, оскільки долар вигравав від зростаючих очікувань того, що процентні ставки будуть знижуватися повільніше.
Інші дорогоцінні метали мали позитивну динаміку в четвер і також продовжували зростати цього тижня. Ф'ючерси на платину зросли на 0,7% до 1037,80 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,6% до 34,050 доларів за унцію.
Серед промислових металів, ціни на мідь виросли в четвер, оскільки основна увага була прикута до прийдешніх показників індексу менеджерів із закупівель в США і єврозоні.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,7% до $9581,50 за тонну, а грудневі ф'ючерси на мідь зросли на 0,7% до $4,3637 за фунт.
Обидва контракти зазнали втрат на цьому тижні, оскільки трейдери чекають на нові сигнали щодо стимулювання в Китаї, який є найбільшим імпортером міді. Засідання Всекитайських зборів народних представників відбудеться пізніше цього місяця, на якому уряд, як очікується, прийме рішення щодо планів збільшення бюджетних витрат.
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