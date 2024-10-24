Акції в Азії падають через зростання прибутковості та слабкі дані

Більшість азіатських акцій впали в четвер, оскільки зростання прибутковості казначейських облігацій США тиснуло на акції технологічних компаній, в той час як слабкі економічні показники декількох регіональних економік також вплинули на настрої.

Регіональні ринки перейняли слабкість від Волл-стріт, оскільки акції технологічних компаній впали під тиском високих прибутковостей, а інвестори, не бажаючи ризикувати, намагалися зафіксувати нещодавні прибутки.

Невизначеність щодо напруженої президентської гонки і уповільнення темпів зниження процентних ставок негативно вплинули на Волл-стріт на останніх сесіях.

Але ф'ючерси на американські фондові індекси зросли на азіатських торгах завдяки позитивним результатам Tesla Inc.

Технологічні біржі показали найгірші результати на азіатських торгах, слідуючи за втратами на Волл-стріт.

Південнокорейський індекс KOSPI втратив 0,2%, а гонконгський індекс Hang Seng впав на 0,7%.

На акції технологічних компаній тиснуло, головним чином, зростання прибутковості казначейських облігацій США, оскільки ринки очікують повільнішого зниження процентних ставок Федеральною резервною системою.

На KOSPI також вплинули м'якші, ніж очікувалось, дані по валовому внутрішньому продукту Південної Кореї, які показали, що економіка країни ледве зросла в третьому кварталі.

Тим не менш, серед азіатських технологій були і світлі плями. Південнокорейський гігант з виробництва мікросхем пам'яті SK Hynix Inc виріс на 1% після оприлюднення рекордного прибутку в третьому кварталі на тлі високого попиту з боку штучного інтелекту.

У Гонконзі акції Horizon Robotics виросли на 28% в перший торговий день після IPO на суму $696 млн - найбільшого гонконгського IPO в 2024 році.

Китайські акції електромобілів відставали навіть тоді, коли конкуруюча Tesla різко зросла в торгівлі на вторинному ринку.

Японський індекс Nikkei 225 дещо зріс, тоді як TOPIX втратив 0,2% після того, як дані індексу менеджерів із закупівель показали несподіване скорочення ділової активності в жовтні. Індекси ділової активності у виробничому секторі та секторі послуг скоротились за місяць.

Слабкі показники значною мірою пояснюються м'якими економічними умовами в країні, в той час як приватні витрати, схоже, також охолоджуються після початкового стрибка на початку року.

Настрої щодо японських акцій були на межі перед загальними виборами цієї неділі, які можуть підштовхнути правлячу Ліберально-демократичну партію до пошуку коаліції для збереження влади.

Більшість азіатських ринків рухались у флетовому діапазоні. Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,6% та 0,4% відповідно, втрачаючи темпи після чотирьох днів зростання на оптимізмі щодо нових стимулюючих заходів.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,3%, навіть незважаючи на те, що дані PMI показали стійке скорочення виробничої активності. Але активність у сфері послуг зростала дещо швидшими темпами в жовтні.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали помірно позитивне відкриття після трьох днів втрат.

Ряд ключових індійських компаній сьогодні опублікують звітність, головними з яких є гіганти споживчих товарів ITC Ltd і Godrej Consumer Products Ltd. Також будуть опубліковані дані індійського індексу ділової активності.