Долар зростає на бетах на уповільнення темпів зниження ставок ФРС і потенційну перемогу Трампа

У четвер долар США торгувався майже на тримісячному максимумі проти основних конкурентів на тлі очікувань повільнішого зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США та зростаючих бетів на можливий другий президентський термін Дональда Трампа.

Індекс долара, який вимірює курс валюти по відношенню до шести конкурентів, включаючи євро та ієну, станом на 03:15 EET становив 104,38, недалеко від нічного максимуму 104,57, рівня, який востаннє бачили 30 липня.

Згідно з даними FedWatch Tool від CME Group, низка сильних макроекономічних показників і деякі «яструбині» коментарі чиновників ФРС зменшили бети на пом'якшення монетарної політики до кінця цього року. Очікування зниження ставки на 50 базисних пунктів на двох засіданнях, що залишилися до 2024 року, на противагу меншому зниженню, впали до близько 65% з близько 70% днем раніше і близько 85% тиждень тому.

Цього тижня президент ФРБ Канзас-Сіті Джеффрі Шмід заявив, що вважає за краще «уникати різких рухів», а президент ФРБ Філадельфії Патрік Харкер підтримав «повільний, методичний підхід» до подальшого пом'якшення.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій США зросла у відповідь, досягнувши за ніч тримісячного максимуму в 4,26%.

Японська ієна має тенденцію слабшати, коли дохідність американських облігацій зростає, і в середу долар піднявся до 153,19 ієни вперше з 31 липня. В останній раз пара торгувалася на рівні 152,62 ієни.

«Сильний економічний імпульс, а також повідомлення ФРС, що підкреслюють поступовий і обдуманий підхід до подальшого пом'якшення політики, змушують ринок нервувати», - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег Національного банку Австралії.

«Нервозність, що витає в повітрі, а також вища прибутковість UST сприяли зміцненню долара США, а японська єна очолила падіння серед пар G10».

За словами Катріл, долар «пробив ключові технічні рівні опору» по відношенню до єни, «відкривши двері для більш високих рівнів».

Долар також отримав вигоду від нещодавнього зростання ринкових очікувань щодо перемоги в наступному місяці кандидата від Республіканської партії і колишнього президента Трампа, що, ймовірно, призведе до інфляційної політики, такої як митна.

Хоча опитування громадської думки вказують на рівну боротьбу з суперницею від Демократичної партії, віце-президентом Камалою Гарріс, на криптовалютній біржі прогнозів Polymarket спостерігається різке зростання бетів на перемогу Трампа.

Тим часом в Японії останні опитування показують, що на виборах у неділю коаліційний уряд може втратити більшість у парламенті, а потенційне зростання політичних ризиків ускладнює плани Банку Японії щодо посилення монетарної політики. Наступне рішення центрального банку буде прийнято 31 жовтня, і очікується, що цього разу він не змінить політику.

Євро впав до майже чотиримісячного мінімуму в 1,07612 долара за одну ніч і востаннє торгувався на рівні 1,07845 долара.

Трейдери збільшили бети на більш швидке і потенційно більш значне зниження ставок Європейським центральним банком після того, як багато політиків попередили про ризик недосягнення цільового показника інфляції в 2%, встановленого центральним банком, що стало помітною зміною в тоні після дворічної кампанії по стримуванню цін.

У середу президент ЄЦБ Крістін Лагард зайняла більш зважену позицію, заявивши, що політики повинні бути «обережними» у прийнятті рішень, хоча її колега Маріо Чентено припустив, що ставки можуть бути знижені на 50 базисних пунктів на наступному засіданні монетарного органу 12 грудня.