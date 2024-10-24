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Волл-стріт закрилася зниженням, під тиском втрат у техсекторі і занепокоєння щодо ставок
08:01 24.10.2024 |
У середу Волл-стріт закрилася з пониженням, оскільки зростання прибутковості казначейських облігацій тиснуло на акції мега-компаній, а інвестори стали менш впевненими в різкому зниженні ставок Федеральною резервною системою, в той час як корпоративні новини тиснули на акції McDonald's і Coca-Cola.
Дохідність 10-річних казначейських облігацій США досягла тримісячного максимуму, а інвестори переоцінюють перспективи зниження ставок ФРС протягом наступних кількох місяців на тлі сильних економічних даних і майбутніх президентських виборів.
«Ринок намагається засвоїти цю останню підтримку дохідності», - сказав Адам Тернквіст, головний технічний стратег LPL Financial, додавши, що вищі ставки тиснуть на акції.
Серед чутливих до ставок мегакапів Nvidia впала на 2,81%, Apple - на 2,16%, Meta Platforms - на 3,15%, а Amazon - на 2,63%, тягнучи за собою технологічний індекс Nasdaq.
З 11 підсекторів S&P лише комунальні послуги та нерухомість показали зростання.
Промисловий індекс Dow Jones впав на 409,94 пункти, або 0,96%, до 42 514,95, S&P 500 втратив 53,78 пункти, або 0,92%, до 5 797,42, а Nasdaq Composite - 296,47 пункти, або 1,60%, до 18 276,65.
Акції McDonald's впали на 5,12% після того, як інфекція кишкової палички, пов'язана з гамбургерами Quarter Pounder, призвела до смерті однієї людини і багатьох людей захворіли. Coca-Cola впала на 2,07% після того, як компанія підтвердила свій річний прогноз зростання прибутку, хоча очікувала вищих доходів.
Більш широкий сектор споживчих товарів також впав на 1,82%, а сектор інформаційних технологій - на 1,68%.
«Ви маєте ринок, який піднявся до нових історичних максимумів, тому портфельні менеджери озираються навколо і кажуть: можливо, мені варто зафіксувати прибуток», - сказав Томас Мартін, старший портфельний менеджер Globalt Investments.
Акції Boeing впали на 1,76% після того, як авіабудівник повідомив про квартальні збитки в розмірі 6 мільярдів доларів через руйнівний страйк. Пізніше в цей же день робітники Boeing проголосують за нову контрактну пропозицію, яка може покласти край протистоянню, що триває вже більше п'яти тижнів.
Напівпровідникова компанія Texas Instruments виросла на 4% після того, як її прибуток в третьому кварталі перевершив прогнози, в той час як AT&T виросла на 4,60% після того, як в третьому кварталі отримала більше бездротових абонентів, ніж очікувалося.
Tesla, перша з так званої «Великої сімки» компаній, яка повинна була повідомити про результати після закриття ринку, виросла на 8% в позаурочний час, оскільки перевершила прогнози щодо прибутку.
Індекс S&P 500 знизився втретє поспіль за день.
За словами аналітиків, американські ринки перебувають на рекордно високих рівнях, але поєднання прибутку, мінливих перспектив монетарної політики і майбутніх президентських виборів стануть випробуванням для ралі і можуть посилити волатильність.
Президент ФРБ Річмонда Томас Баркін заявив, що боротьба центрального банку за повернення інфляції до цільового рівня в 2% може зайняти більше часу, ніж очікувалося, що обмежує зниження процентних ставок.
Опитування ФРС «Бежева книга» показало, що економічна активність в США мало змінилася з вересня до початку жовтня, в той час як фірми спостерігали зростання найму на роботу.
На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) падіння перевищило зростання у співвідношенні 3,27 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 102 нових максимуми та 59 нових мінімумів.
Індекс S&P 500 показав 28 нових 52-тижневих максимумів і 4 нових мінімуми, а Nasdaq Composite зафіксував 60 нових максимумів і 90 нових мінімумів.
Обсяг торгів на американських біржах склав 11,83 мільярдів акцій, порівняно з 11,29 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
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