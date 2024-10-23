Долар США зміцнюється до основних валют

Долар США зміцнюється до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у середу.

Розрахований індекс DXY показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,44%, ширший WSJ Dollar Index - 0,51%.

Впевненість Уолл-стріт у швидкому пом'якшенні грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою дедалі більше послаблюється, оскільки економіка США демонструє стійкість, і тон представників американського ЦБ щодо майбутніх темпів зниження ставки є досить обережним.

Крім того, трейдери вважають, що обмежити пом'якшення грошово-кредитної політики може перемога кандидата від республіканців Дональда Трампа на виборах 5 листопада. Трамп обіцяє знизити податки та підвищити імпортне мито, що, ймовірно, призведе до посилення інфляційного тиску в Штатах, зазначають експерти.

Пара євро/долар за даними на 15:25 кв у середу торгується на рівні $1,0766 порівняно з $1,0801 на закриття попередньої сесії.

Аналітик Rabobank Джейн Фолі вважає, що євро продовжить дешевшати до долара з огляду на позиції ФРС та Європейського центрального банку (ЄЦБ) щодо монетарної політики.

Президент ЄЦБ Крістін Лагард заявила напередодні, що напрям зміни ключових процентних ставок у єврозоні є очевидним, проте темпи подальшого пом'якшення політики регулятору ще доведеться визначити. Лагард не виключала можливості зниження ставок одразу на 50 базисних пунктів на одному із засідань.

Фолі вважає за можливе падіння курсу євро до паритету в парі з доларом у найближчі місяці і має намір переглянути свої прогнози після президентських виборів у США.

Курс фунта опустився під час торгів до $1,2955 з $1,2984 напередодні.

Вартість американської валюти в парі з єною збільшилася до 153,01 єни із 151,09 єни на закриття попередньої сесії. Курс долара в парі з офшорним юанем піднявся до 7,1441 юаня проти 7,1351 юаня напередодні.