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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,2833 грн/$1
12:39 23.10.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 23 жовтня 2024 року.
|Показник
|22.10.2024
|23.10.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.3510
|41.2833
|-0.165
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 23 жовтня - 41,3313 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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