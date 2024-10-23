НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,2833 грн/$1

Законопроект передбачає, що банки розкриватимуть інформацію, що становить банківську таємницю: на запити Мін'юсту з метою вжиття заходів для розшуку майна осіб, до яких застосовано санкції; на запити нотаріусів для вжиття ними заходів щодо встановлення опіки.