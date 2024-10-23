Прогнози щодо дій ФРС штовхають долар до піку за 2,5 місяці; єна під тиском

У середу курс долара США досяг максимуму за 2 з половиною місяці, оскільки інвестори скоригували бети на поступове зниження процентних ставок, стежачи за перебігом передвиборчих перегонів.

Єна залишалася під тиском, оскільки долар і прибутковість казначейських облігацій США зростали, що призвело до її падіння до тримісячного мінімуму.

Долар зростав протягом трьох тижнів, оскільки очікування агресивного зниження ставок Федеральною резервною системою США зменшились після низки оптимістичних економічних даних.

За даними CME FedWatch Tool, ймовірність помірного зниження ставки на чверть базисного пункту в листопаді становить 91%. Місяцем раніше інвестори розділилися між ставками на 50 базисних пунктів.

Цей менш оптимістичний прогноз щодо ФРС допоміг підтримати дохідність казначейських облігацій. Дохідність 10-річних облігацій у вівторок досягла найвищого рівня з 26 липня - 4,222%.

На тлі в цілому насиченого календаря економічних даних на середу, визначною подією є випуск Бежевої книги ФРС, що містить короткий огляд економічних умов.

Остання Бежева книга вказала на уповільнення економічного зростання з окремими сильними сторонами, і ця тенденція, ймовірно, повториться в жовтневому звіті, вважає старший ринковий аналітик Метт Сімпсон з City Index. Однак, за його словами, більш імовірним є сюрприз у вигляді зростання, враховуючи, що останні дані перевершили прогнози.

«Тим не менш, індекс долара і прибутковість в США показали лише незначне зростання у вівторок, що говорить про те, що бугаям слід діяти з обережністю, особливо якщо ми побачимо, що дворічна прибутковість знову опустилася нижче 4%».

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести інших, в останній раз виріс на 0,11% до 104,18 після того, як піднявся до 104,19, найвищого рівня з 2 серпня. Цього місяця індекс виріс більш ніж на 3%.

За кілька тижнів до підрахунку голосів на президентських виборах інвестори зважують ризик перемоги республіканців, що, як очікується, є найбільш «бугаєвим» сценарієм виборів для долара.

Згідно з новим опитуванням Reuters/Ipsos, віце-президент США від Демократичної партії Камала Гарріс випередила колишнього президента-республіканця Дональда Трампа з незначним відривом 46% до 43%.

Тим не менш, ринки, схоже, враховують перемогу Трампа, але є ще «багато часу» для переоцінки, вважає Сімпсон з City Index.

«Ми можемо навіть побачити невеликий відкат могутнього долара і прибутковості, якщо ринки оцінять перемогу Харріс, враховуючи, що її політика вважається менш інфляційною».

Зростання прибутковості казначейських облігацій США підтримало єну, яка впала до тримісячного мінімуму 151,72 по відношенню до долара США.

В Японії 27 жовтня відбудуться загальні вибори. Нещодавні опитування громадської думки показали, що правляча Ліберально-демократична партія може втратити більшість разом з партнером по коаліції Комейто.

Ризик формування коаліційного уряду меншості підвищує ймовірність політичної нестабільності, що ускладнює зусилля Банку Японії, спрямовані на зменшення залежності від монетарних стимулів.

У той же час, євро востаннє торгувався на рівні $1,0794 після падіння до найнижчого рівня з 2 серпня на позначці $1,0792. У вівторок політики Європейського центрального банку об'єднали зусилля, щоб відзначити ризик падіння інфляції нижче цільового показника банку в 2%.

Фунт стерлінгів був на рівні $1,2976 після падіння до найнижчого рівня з 19 серпня в $1,2945 на попередній сесії.