Акції в Азії стримані; Гонконг зростає на тлі високої активності на ринку IPO

Більшість азіатських акцій в середу боролися за напрямок руху, оскільки зростання прибутковості казначейських облігацій США і невизначеність щодо президентських виборів утримували інвесторів від ризикованих активів.

Гонконгські акції показали найкращі результати за день після того, як настрій інвесторів підсилився завдяки активній місцевій активності на ринку первинних публічних розміщень. Китайські ринки також продовжили нещодавнє зростання після того, як Пекін оголосив про низку стимулюючих заходів.

Більшість інших регіональних ринків відреагували на нічну сесію на Волл-стріт посередньо, оскільки низка змішаних результатів також не додала оптимізму. Різке зростання прибутковості казначейських облігацій і очікування напружених президентських виборів, до яких залишилося близько двох тижнів, негативно вплинули на настрої.

Гонконгський індекс Hang Seng був найвидатнішим в Азії, піднявшись на 1,7%, оскільки сильний дебют China Resources Beverage підвищив настрої щодо місцевих акцій.

Акції виробника напоїв зросли на 14% під час свого дебюту після того, як компанія залучила близько 540 мільйонів доларів США в ході первинного публічного розміщення.

China Resources Beverage є другим за величиною IPO в Гонконзі цього року, після Horizon Robotics, яка, як повідомляється, залучила $696 млн на початку цього тижня. Торгівля акціями компанії має розпочатися в четвер.

Ці два IPO, які разом залучили понад 1,2 мільярда доларів, породили надію на те, що активність на ринку IPO в Гонконзі відновлюється після дворічного спаду.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли на 0,2% і 0,4% відповідно, продовживши нещодавнє зростання після того, як Народний банк Китаю в понеділок знизив процентні ставки трохи більше, ніж очікувалося.

Зниження ставок також відбулося після низки важливих стимулюючих заходів з боку Пекіну, і тепер інвестори очікують на подальші кроки щодо бюджетних витрат на засіданні Всекитайських зборів народних представників, яке відбудеться пізніше в жовтні.

Окрім зниження ставки в понеділок, цього тижня НБК також запровадив додаткові заходи з підвищення ліквідності для стимулювання місцевих ринків капіталу, що сприяло зростанню китайських акцій.

Більш широкі азіатські ринки були переважно приглушеними. Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX не змінилися в очікуванні загальних виборів і засідання Банку Японії пізніше в жовтні.

Японські ринки отримали незначну підтримку від більш м'якої ієни, яка цього тижня впала до тримісячного мінімуму.

Яскравою подією для японських ринків стало зростання акцій Токійського метрополітену на 36% після успішного IPO.

Австралійський ASX 200 не змінився, як і південнокорейський KOSPI.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились негативно, оскільки через фіксацію прибутку, відтік іноземного капіталу та середні звіти індекс зазнав значних втрат на останніх сесіях.