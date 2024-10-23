Фінансові новини
- |
- 23.10.24
- |
- 14:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Акції в Азії стримані; Гонконг зростає на тлі високої активності на ринку IPO
08:15 23.10.2024 |
Більшість азіатських акцій в середу боролися за напрямок руху, оскільки зростання прибутковості казначейських облігацій США і невизначеність щодо президентських виборів утримували інвесторів від ризикованих активів.
Гонконгські акції показали найкращі результати за день після того, як настрій інвесторів підсилився завдяки активній місцевій активності на ринку первинних публічних розміщень. Китайські ринки також продовжили нещодавнє зростання після того, як Пекін оголосив про низку стимулюючих заходів.
Більшість інших регіональних ринків відреагували на нічну сесію на Волл-стріт посередньо, оскільки низка змішаних результатів також не додала оптимізму. Різке зростання прибутковості казначейських облігацій і очікування напружених президентських виборів, до яких залишилося близько двох тижнів, негативно вплинули на настрої.
Гонконгський індекс Hang Seng був найвидатнішим в Азії, піднявшись на 1,7%, оскільки сильний дебют China Resources Beverage підвищив настрої щодо місцевих акцій.
Акції виробника напоїв зросли на 14% під час свого дебюту після того, як компанія залучила близько 540 мільйонів доларів США в ході первинного публічного розміщення.
China Resources Beverage є другим за величиною IPO в Гонконзі цього року, після Horizon Robotics, яка, як повідомляється, залучила $696 млн на початку цього тижня. Торгівля акціями компанії має розпочатися в четвер.
Ці два IPO, які разом залучили понад 1,2 мільярда доларів, породили надію на те, що активність на ринку IPO в Гонконзі відновлюється після дворічного спаду.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли на 0,2% і 0,4% відповідно, продовживши нещодавнє зростання після того, як Народний банк Китаю в понеділок знизив процентні ставки трохи більше, ніж очікувалося.
Зниження ставок також відбулося після низки важливих стимулюючих заходів з боку Пекіну, і тепер інвестори очікують на подальші кроки щодо бюджетних витрат на засіданні Всекитайських зборів народних представників, яке відбудеться пізніше в жовтні.
Окрім зниження ставки в понеділок, цього тижня НБК також запровадив додаткові заходи з підвищення ліквідності для стимулювання місцевих ринків капіталу, що сприяло зростанню китайських акцій.
Більш широкі азіатські ринки були переважно приглушеними. Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX не змінилися в очікуванні загальних виборів і засідання Банку Японії пізніше в жовтні.
Японські ринки отримали незначну підтримку від більш м'якої ієни, яка цього тижня впала до тримісячного мінімуму.
Яскравою подією для японських ринків стало зростання акцій Токійського метрополітену на 36% після успішного IPO.
Австралійський ASX 200 не змінився, як і південнокорейський KOSPI.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились негативно, оскільки через фіксацію прибутку, відтік іноземного капіталу та середні звіти індекс зазнав значних втрат на останніх сесіях.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Британія виділить близько $155 млн на морську коаліцію для України
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський назвав перший крок до мирних переговорів із Росією
|У Зеленського заявили про готовність обговорювати будь-які варіанти миру. Але є умова
|У Британії завершила підготовку третя група українських пілотів
|Зеленський ввів у дію рішення РНБО про ліквідацію всіх МСЕК із 31 грудня 2024 р.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,2833 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 24.10.24
|Профільний комітет рекомендував Раді внести зміни до розкриття банківської таємниці
|Міжнародний валютний фонд покращив прогноз курсу долара до гривні до 2029 року
|Прогнози щодо дій ФРС штовхають долар до піку за 2,5 місяці; єна під тиском
|Ціни на золото на рекордно високих рівнях, оскільки побоювання перед виборами і ризики на Близькому Сході стимулюють попит на прихісток
Бізнес
|Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite — процесор для смартфонів, відомий як 8 Gen 4
|З наступного року баланс PayPal відображатиметься в Apple Wallet
|Суд США задовольнив прохання Google щодо антимонопольного позову
|Виробник «мавіків» подав до суду на Пентагон
|Маску загрожує величезний штраф через невиконання закону ЄС і звинувачень у поширенні дезінформації та відсутності модерації в X
|Штучний інтелект споживатиме на 95% менше енергії завдяки простішим обчисленням
|Samsung представила пам’ять GDDR7 у модулях 3 ГБ — у півтора раза більша та удвічі швидша