Волл-стріт закрився без змін, поки інвестори засвоюють дохідність і звіти

Американські фондові індекси завершили торги у вівторок без особливих змін, але Nasdaq отримав скромний прибуток, поки інвестори стежили за прибутковістю казначейських облігацій і чекали більше звітів, щоб оцінити стан американських компаній.

«Останні кілька днів ринок намагався засвоїти рух казначейських облігацій, оскільки у вас була досить велика підтримка в дохідності», - сказав Джек Янасевич, портфельний менеджер в Natixis Investment Managers Solutions.

Під час неспокійної сесії Dow Jones Industrial Average впав на 6,71 пункту, або на 0,02%, до 42 924,89, S&P 500 втратив 2,78 пункту, або 0,05%, до 5 851,20, а Nasdaq Composite виріс на 33,12 пункту, або 0,18%, до 18 573,13.

Майже половина секторів S&P була в плюсі, а споживчий сектор лідирував, піднявшись на 0,92%.

Дохідність 10-річних облігацій раніше досягла 4,222%, що є найвищим показником з 26 липня, оскільки інвестори переоцінили очікування щодо траєкторії політики Федеральної резервної системи. Під час торгової сесії дохідність дещо знизилася.

«Головною новиною є те, що ставки знову зросли, а також побоювання, що Федеральний резерв припустився політичної помилки, діючи занадто агресивно у вересні. Це призвело до розпродажу на глобальному рівні», - сказав Майкл Грін, портфельний менеджер Simplify Asset Management.

На корпоративному фронті акції GE Aerospace впали на 9%, незважаючи на підвищення прогнозу прибутку на 2024 рік, оскільки постійні обмеження поставок вплинули на її доходи. Це потягнуло за собою зниження промислового індексу на 1,19%.

Загалом технологічний сектор зріс на 0,15%. Акції Microsoft зросли на 2,08%.

«Під час сезону звітності часто спостерігається така нестабільність, але також зростає невизначеність щодо напрямку процентних ставок», - сказав Чак Карлсон, генеральний директор Horizon Investment Services.

Наступні кілька тижнів, ймовірно, будуть волатильними для фондових ринків, оскільки інвестори ретельно вивчають звіти компаній, свіжі економічні дані та результати виборів у США, за якими слідує засідання центрального банку.

Трейдери оцінюють ймовірність зниження процентної ставки в листопаді на 25 базисних пунктів на рівні 89,6%, згідно з даними CME's FedWatch.

Серед інших звітів, Verizon впав на 5,03%, оскільки телекомунікаційний гігант не дотягнув до прогнозів по доходах в третьому кварталі.

Акції 3M впали на 2,31%, перекресливши свій передринковий прибуток, незважаючи на підвищення нижньої межі свого скоригованого річного прогнозу прибутку.

Тим часом акції General Motors підскочили на 9,81% після того, як результати за третій квартал перевершили очікування Уолл-стріт, а Lockheed Martin впали на 6,12% після публікації результатів.

Чутливі до ставок акції житлового будівництва впали, а індекс PHLX Housing знизився на 3,05%, що було викликано падінням акцій PulteGroup на 7,24%, незважаючи на те, що компанія перевершила прогнози щодо прибутку і виручки.

«Звіти самі по собі були досить хорошими, просто компанії, які дуже чутливі до процентних ставок, ймовірно, відчують невеликий зустрічний вітер зараз, коли інвестори розбираються з усією історією з процентними ставками», - сказав Карлсон.

Baker Hughes і Texas Instruments повинні відзвітувати про прибутки після дзвоника.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими в співвідношенні 1,37 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 186 нових максимумів і 58 нових мінімумів.

Індекс S&P 500 показав 15 нових 52-тижневих максимумів і 4 нових мінімуми, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 72 нових максимуми і 61 новий мінімум.

Обсяг торгів на американських біржах склав 11,45 мільярдів акцій, порівняно з 11,28 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.