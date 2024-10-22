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Долар США стабільний до євро, фунта та єни
17:13 22.10.2024 |
Долар США стабільний до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у вівторок.
За відсутності важливих статданих цього дня трейдери продовжують оцінювати заяви представників Федеральної резервної системи (ФРС), а також перспективи зміни курсу долара залежно від результатів президентських виборів у США.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,05%, ширший WSJ Dollar Index - 0,08%.
Президент Федерального резервного банку (ФРБ) Міннеаполіса Ніл Кашкарі заявив напередодні, що подальші темпи зниження базової відсоткової ставки Федрезервом, ймовірно, будуть "помірнішими". У вересні ФРС опустила базову ставку одразу на 50 базисних пунктів.
Голова ФРБ Канзас-Сіті Джеффрі Шмід наголосив на необхідності зваженого підходу до грошово-кредитної політики, зазначивши, що волів би "уникати надмірних рухів".
Пара євро/долар за даними на 15:15 кв у вівторок торгується на рівні $1,0820 порівняно з $1,0817 на закриття попередньої сесії. Курс фунта становить $1,2982 проти $1,2985 напередодні.
Зростаюча ймовірність того, що Дональд Трамп може повернутися на посаду президента США за підсумками виборів, які відбудуться 5 листопада, надає підтримку американській валюті, оскільки вважається, що його політика щодо митних зборів і податків підштовхне до зростання темпи інфляції в країні.
Максимальному зміцненню долара сприятиме перемога Трампа при одночасному отриманні республіканцями контролю над обома палатами Конгресу, зазначають експерти Goldman Sachs.
Перемога кандидата від демократів Камали Гарріс призведе до ослаблення американської валюти, вважають аналітики банку, думку яких наводить The Wall Street Journal.
Вартість американської валюти в парі з єною опустилася під час торгів до 150,8 єни з 150,84 єни на закриття попередньої сесії.
Курс долара в парі з офшорним юанем зменшився до 7,1327 юаня проти 7,1367 юаня напередодні.
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