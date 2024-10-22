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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3510 грн/$1
12:46 22.10.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 22 жовтня 2024 року.
|Показник
|21.10.2024
|22.10.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.2674
|41.3510
|0.20
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 22 жовтня - 41,2833 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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