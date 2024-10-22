Ціни на золото стабільно тримаються нижче рекордних максимумів на тлі виборів у США

Ціни на золото зросли на азіатських торгах у вівторок, стабілізувавшись трохи нижче нещодавніх рекордних максимумів, оскільки трейдери залишалися в основному упередженими до активів-прихістків в очікуванні напружених президентських виборів 2024 року.

У зв'язку з цим золото та інші дорогоцінні метали залишалися сильними, навіть коли долар зміцнився на тлі зростаючих очікувань того, що Федеральна резервна система буде знижувати процентні ставки повільніше.

Спотове золото о 04:12 EET подорожчало на 0,5% до 2 734,38 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото зросли на 0,4% до 2 748,40 доларів за унцію. Спотові ціни в понеділок досягли рекордного максимуму - трохи більше 2740 доларів за унцію.

Останні опитування вказують на близьку боротьбу між Дональдом Трампом і Камалою Харріс на майбутніх президентських виборах, які відбудуться приблизно за два тижні.

Невизначеність щодо результату і різкий контраст між позиціями обох кандидатів призвели до того, що в останні сесії трейдери стали в значній мірі не схильні до ризику, віддаючи перевагу безпечним позиціям. Очікується, що ця нехіть до ризику зростатиме з наближенням виборів.

Попит на безпечну гавань також збільшився через побоювання ескалації конфлікту на Близькому Сході після спроби нападу безпілотника на прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Ізраїль також продовжував наступ на ХАМАС і Хезболу і, за повідомленнями, планує нанести удар по Ірану.

Попит на прихісток допоміг цінам на дорогоцінні метали впоратися зі зміцненням долара, який цього тижня виріс до майже тримісячного максимуму. Долар отримав підтримку завдяки зростанню ставок на уповільнення темпів зниження ставок ФРС, що не обіцяє нічого доброго для ринків металів.

Інші дорогоцінні метали також зросли у вівторок. Ф'ючерси на платину зросли на 0,4% до 1019,60 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло зросли на 0,7% і залишилися близькими до 12-річного максимуму, досягнутого в понеділок.

Серед промислових металів, ціни на мідь у вівторок зміцнилися, відігравши деякі нещодавні втрати на перспективі поліпшення попиту в Китаї, який є найбільшим імпортером міді.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,7% до $9 638,50 за тонну, а грудневі ф'ючерси на мідь виросли на 0,8% до $4,3943 за фунт.

Мідь зазнавала значних втрат протягом останніх кількох тижнів, оскільки стимулюючі заходи з боку Китаю в значній мірі не принесли бажаного результату. Червоний метал впав у понеділок навіть після того, як Народний банк Китаю знизив процентні ставки трохи більше, ніж очікувалося.

Але інвестори чекають від Китаю більш детальної інформації про його плани щодо підтримки економічного зростання за допомогою нещодавно оголошених заходів стимулювання. Всекитайські збори народних представників зберуться пізніше в жовтні, і, як очікується, вони схвалять збільшення бюджетних витрат для підтримки зростання.