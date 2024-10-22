Акції в Азії падають на тлі невизначеності з виборами та рівня процентних ставок у США; акції Китаю зростають

Більшість азіатських акцій впали у вівторок, оскільки невизначеність щодо процентних ставок і президентські вибори в США змусили трейдерів уникати ризику, в той час як китайські ринки зросли після зниження процентної ставки.

Регіональні ринки перейняли слабкість від Волл-стріт, оскільки американські фондові індекси відступили від рекордних максимумів на тлі зростання прибутковості казначейських облігацій і з наближенням сезону звітності.

Ф'ючерси на американські фондові індекси були слабо негативними на азіатських торгах.

Інвестори в основному очікують на президентські виборів в США, до яких залишилося всього близько двох тижнів. Згідно з останніми опитуваннями, республіканський кандидат Дональд Трамп мав більше шансів на перемогу над віце-президентом Камалою Гарріс.

Цього тижня основна увага також прикута до низки ключових американських звітів, а азіатські звіти мають бути в найближчі тижні.

Японський Nikkei 225 показав найгірші результати в Азії, втративши 1,7%, а індекс TOPIX - 1,1%.

Втрати японських акцій відбулися навіть тоді, коли єна досягла найнижчого рівня за останні три місяці, оскільки на валюту тиснула невизначеність щодо здатності Банку Японії підвищувати відсоткові ставки далі. Слабша єна зазвичай приносить користь японським акціям, орієнтованим на експорт.

Загальні вибори в Японії відбудуться цього місяця, а засідання Банку Японії заплановане на кінець жовтня.

Перед цим цього тижня будуть опубліковані дані по інфляції в Токіо, які, ймовірно, вплинуть на перспективи процентних ставок в Японії.

Південнокорейський KOSPI втратив більше 1%, а австралійський ASX 200 - 1,4%, причому на останньому спостерігається інтенсивна фіксація прибутку після досягнення рекордних максимумів на початку жовтня.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились у флеті, оскільки індекс втратив позиції на фоні фіксації прибутку та деяких середніх прибутків великих індійських компаній.

Китайські ринки були єдиною світлою плямою в Азії: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite зросли на 0,2%-0,3% в ході нестабільних торгів. Гонконгський індекс Hang Seng додав 0,4%.

Китайські акції трохи підбадьорило зниження базової кредитної ставки Народного банку Китаю в понеділок, яке виявилося трохи більшим, ніж очікувалося.

Зниження ставки стало останнім з низки заходів стимулювання, які Пекін вжив для підтримки економічного зростання.

Хоча оптимізм щодо цих заходів спочатку підняв китайські ринки до дворічних максимумів у жовтні, сумніви щодо термінів і масштабу цих заходів призвели до падіння китайських акцій з цих піків.