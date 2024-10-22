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Dow, S&P знизились на фоні зростання прибутковості казначейських облігацій, інвестори очікують на звіти
07:54 22.10.2024 |
Промислові індекси Dow Jones і S&P 500 знизилися в понеділок, відступивши від рекордно високих показників п'ятничного закриття і шести тижневого зростання, оскільки прибутковість казначейських облігацій зросла, а інвестори, що остерігаються високих оцінок, очікують на звіти великих компаній.
«Немає нічого незвичайного в тому, що ринок хоче трохи перепочити після шести тижнів безперервного зростання», - сказала Керол Шлейф, головний інвестиційний директор BMO Family Office.
Промисловий індекс Dow Jones впав на 344,31 пункту, або на 0,80%, до 42 931,60, S&P 500 втратив 10,69 пункту, або 0,18%, до 5 853,98. Nasdaq Composite виріс на 50,45 пунктів, або на 0,27%, до 18 540,01, завдяки котируванням чипсетів Nvidia, які зросли на 4,14% і закрились на рекордному рівні 143,71 долара.
Дохідність 10-річних казначейських облігацій підскочила до 4,17%, що є 12-тижневим максимумом.
«Зростання прибутковості 10-річних облігацій викликає сумніви, що, можливо, економіка зростає занадто швидко, а зайнятість залишається занадто стійкою, - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research. «В результаті ФРС може в кінцевому підсумку не поспішати зі зниженням процентних ставок».
У п'ятницю Dow і S&P 500 закрилися на рекордних максимумах, оскільки всі три основні індекси зростали шостий тиждень поспіль, що стало найдовшою серією зростання в цьому році.
Багато чутливих до ставок акцій технологічних мегакапів впали. Акції Tesla впали на 0,84%.
Після досить оптимістичного початку сезону звітності основна увага була зосереджена на 114 компаніях з індексу S&P 500, які мають відзвітувати цього тижня. Серед них Tesla, Coca-Cola і Texas Instruments.
Напередодні напруженого тижня звітності деякі інвестори, ймовірно, зафіксували частину прибутку, вважають аналітики. Девід Лаут, головний інвестиційний директор Abound Financial, сказав, що ринок дивиться на те, наскільки розтягнуті оцінки.
Згідно з даними, зібраними LSEG в п'ятницю, 83,1% компаній, які вже відзвітували, перевершили прогнози щодо прибутків.
У понеділок падіння було широким, майже всі 11 основних секторів S&P 500 опинилися в мінусі.
Чутливий до ставок сектор нерухомості впав на 2,08%, оскільки дохідність зросла, в той час як технологічний сектор піднявся завдяки стрибку акцій Nvidia.
Економічно чутливий фондовий індекс Russell 2000 з малою капіталізацією впав на 1,61%.
Інвестори також очікують на президентські вибори в США, оскільки опитування показують, що шанси колишнього президента Дональда Трампа, кандидата від республіканців, зростають.
«З наближенням дати виборів навіть невеликі зміни в результатах опитувань можуть спричинити, здавалося б, нестійкі коливання ринкових настроїв», - зазначають аналітики Danske Bank.
Акції Boeing підскочили на 3,1% після новин про те, що робітники можуть проголосувати за нову угоду, яка покладе край дорогому п'ятитижневому страйку.
Акції Spirit Airlines злетіли на 53,06% після того, як компанія досягла угоди про продовження терміну рефінансування боргу на два місяці.
Акції Humana впали на 2,46% після повідомлення про те, що Cigna відновила переговори про злиття з медичним страховиком. Акції Cigna також впали на 4,69%.
Протягом тижня будуть опубліковані звіти з продажу житла, свіжі індекси ділової активності і звіти по товарах тривалого користування, а також «Бежева книга» ФРС.
На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що знижуються, переважали акції, що зростають, у співвідношенні 3,51 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 262 нових максимумів і 47 нових мінімумів.
Індекс S&P 500 показав 42 нових 52-тижневих максимуми і два нових мінімуми, а Nasdaq Composite зафіксував 89 нових максимумів і 51 новий мінімум.
Обсяг торгів на американських біржах склав 11,35 мільярдів акцій, порівняно з 11,59 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
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