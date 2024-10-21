Долар США зміцнюється до основних валют

Долар США зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у понеділок.

Індекс DXY, що розраховується, показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,14%, ширший WSJ Dollar Index - 0,17%.

Долар дорожчає через ослаблення очікувань швидкого пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою (ФРС) на тлі позитивних статданих із економіки США.

На сьогодні трейдери очікують, що ФРС опустить базову процентну ставку не більше ніж на 25 базисних пунктів (б.п.) на листопадовому засіданні, хоча раніше не виключали можливості її зниження на 50 б.п. Крім того, вони залишають шанси на те, що Федрезерв взагалі не знижуватиме ставку на найближчому засіданні, зазначає Trading Economics.

Ринок чекає на президентські вибори в США, що відбудуться 5 листопада. Зростаюча ймовірність того, що Дональд Трамп може повернутися на посаду президента, надає підтримку американській валюті, оскільки вважається, що його політика щодо мит і податків сприятиме посиленню інфляції в США.

Пара євро/долар за даними на 14:40 EET у понеділок торгується на рівні $1,0851 порівняно з $1,0869 на закриття попередньої сесії. Курс фунта опустився під час торгів до $1,3027 з $1,3051 у п'ятницю.

Увага трейдерів цього тижня спрямована на попередні значення індексів менеджерів із закупівель (PMI) у єврозоні за жовтень, а також виступи представників Банку Англії. Глава британського ЦБ Ендрю Бейлі цього тижня має виступити на чотирьох різних заходах.

Вартість долара в парі з єною зросла до 149,91 єни із 149,53 єни на закриття попередніх торгів.

Курс долара у парі з офшорним юанем збільшився до 7,1249 юаня проти 7,1178 юаня за підсумками сесії у п'ятницю.

Народний банк КНР (НБК, центробанк країни) у понеділок опустив базову процентну ставку за кредитами (LPR) строком на один рік на 25 базисних пунктів (б.п.) - до 3,1% річних. Ставку за п'ятирічними кредитами також зменшено на 25 б.п., до 3,6%. Обидві ставки перебувають на рекордних мінімумах.

Аналітики в середньому очікували менш різкого зниження ставок - до 3,15% та 3,65% відповідно, за даними Trading Economics.