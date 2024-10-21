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Dow і S&P завершили торги на нових рекордних максимумах завдяки прибуткам Netflix і акціям технологічних компаній

07:18 21.10.2024 |

Фінанси

 

У п'ятницю індекси Dow Jones Industrial Average та S&P 500 досягли рекордних максимумів на закритті торгів, а Nasdaq також опинився в плюсі, оскільки ринки були підтримані стрибком акцій Netflix на тлі зростання прибутків та більш широким зростанням акцій технологічних компаній.

Усі три основні індекси Уолл-стріт також впевнено продемонстрували шостий поспіль тижневий приріст, що є найдовшою серією тижневих виграшів з кінця 2023 року.

За тиждень S&P 500 зріс на 0,9%, Nasdaq Composite - на 0,8%, а Dow Jones Industrial Average - на 1%.

Акції Netflix підскочили на 11,1% до рекордного рівня закриття після того, як стрімінговий гігант перевершив оцінки Волл-стріт щодо збільшення кількості підписників і заявив, що очікує продовження зростання до кінця року.

Багато акцій так званої «Чудової сімки», які стали рушійною силою цьогорічного ралі на Уолл-стріт, також зросли.

Акції Apple зросли на 1,2% після того, як дані показали різке збільшення продажів нових iPhone в Китаї, в той час як Nvidia, важковаговик у виробництві чіпів, подорожчала на 0,8% після того, як BofA Global Research підвищив свій ціновий орієнтир по акціях компанії.

Зростання Netflix підняло сектор комунікаційних послуг на 0,9%, що зробило його найбільшим серед 11 секторів S&P 500, в той час як інформаційні технології зросли на 0,5%.

«Це свого роду ринок «що не може не подобатися», - сказав Девід Уодделл, виконавчий директор Waddell & Associates, посилаючись на позитивні економічні дані, дезінфляцію, оптимістичні прибутки і прогнози від корпоративної Америки.

У п'ятницю S&P 500 виріс на 23,20 пункти, або на 0,40%, до 5 864,67 пунктів, а Nasdaq Composite - на 115,94 пункти, або на 0,63%, до 18 489,55. Промисловий індекс Доу-Джонса зріс на 36,86 пунктів, або на 0,09%, до 43 275,91.

Для Dow це була п'ята сесія з останніх шести, коли він демонстрував рекордно високе закриття. Однак його зростання в п'ятницю стримували акції American Express, які втратили 3,1% після того, як квартальний дохід компанії, що випускає кредитні картки, не виправдав прогнозів.

Фінансові компанії досі мали загалом позитивну звітність. Індекс S&P Banks знизився на 0,1%, закінчивши свою серію перемог на рівні п'яти.

Оптимістичні звіти фінансових компаній та загалом позитивні економічні дані допомогли підтримати зростання трьох основних індексів протягом останніх днів.

Однак розтягнуті оцінки - S&P 500 торгується за ціною, що майже в 22 рази перевищує прогнозний прибуток - разом з високими очікуваннями щодо корпоративних результатів та потенційною волатильністю навколо президентських виборів у США 5 листопада, можуть зробити акції вразливими до відкату.

Девід Водделл з Waddell & Associates зазначив, що сильні корпоративні прибутки можуть перекрити будь-які політичні міркування або занепокоєння щодо завищених оцінок.

«Ми отримали все, що могли отримати від багаторазового розширення, тому я думаю, що наш подальший шлях повністю залежить від звітів», - сказав він. «Ми оцінені за до біса хорошими звітами, тому якщо ми їх не отримаємо, це може викликати занепокоєння, але за відсутності рецесії, я думаю, що «бугаєвий» настрій не зміниться».

Акції компаній з малою капіталізацією привернули увагу інвесторів в останні дні, і Russell 2000 та S&P Small Cap 600 випередили основні індекси за тиждень. Обидва індекси акцій з малою капіталізацією трохи знизилися в п'ятницю.

Енергетика була єдиним сектором S&P, який знизився. Він впав на 0,4% через зниження цін на нафту та падіння SLB на 4,7% після того, як компанія опублікувала звіт, нижчий за очікування. Це потягнуло за собою падіння інших постачальників нафтогазових послуг - Baker Hughes та Halliburton - на 1,3% та 2,1% відповідно.

Енергетичний індекс показав найгірші результати тижня, впавши на 2,6%, оскільки ціни на нафту в США впали на 7% через побоювання щодо попиту з боку Китаю та конфлікту на Близькому Сході.

Акції CVS Health впали на 5,2% після того, як компанія замінила генерального директора Карен Лінч на ветерана компанії Девіда Джойнера і відкликала свій прогноз прибутку на 2024 рік.

Ця новина також вплинула на інші медичні страхові компанії, включаючи Cigna та Elevance Health. Акції останньої, які впали на 3,1%, закрилися на найнижчому рівні майже за 15 місяців.

Обсяг торгів на американських біржах склав 10,62 млрд акцій, порівняно з 11,56 млрд в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
За матеріалами: investing.com
 

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