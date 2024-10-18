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Криптовалютна активність досягла історичного максимуму, — a16z crypto
22:48 18.10.2024 |
Згідно зі «Звітом про стан криптовалют» від a16z crypto, активність та використання криптовалют досягли рекордних показників. У вересні 220 мільйонів адрес хоча б раз взаємодіяли з блокчейном, і ця цифра зросла більш ніж утричі з кінця 2023 року.
Зростання активності в першу чергу пов'язане з Solana, на частку якої припадає близько 100 мільйонів активних адрес. Далі йдуть NEAR (31 мільйон активних адрес), популярна L2-мережа Coinbase Base (22 мільйони), Tron (14 мільйонів) і Bitcoin (11 мільйонів).
Серед ланцюжків віртуальних машин Ethereum (EVM) другою за активністю після Base була мережа BNB від Binance (10 мільйонів), за нею йшов Ethereum (6 мільйонів).
Блокчейн, який найбільше цікавив розробників, це Solana. Зокрема, загальна частка девелоперів, які зацікавлені в створенні блокчейну на основі Solana, зросла до 11,2% цього року у порівнянні з 5,1% у 2023 році.
В абсолютному вираженні Ethereum все ще привертає найбільшу частку загального інтересу серед розробників: 20,8%, за ним слідують Solana і Base (загальна частка якого зросла до 10,7% з 7,8% минулого року). Далі йдуть Polygon (7,9%), Optimism (6,7%), Arbitrum (6,2%), Avalanche (4,2%), та Bitcoin (4,2%).
Кількість щомісячних користувачів мобільних криптогаманців досягла рекордного рівня у 29 мільйонів у червні 2024 року. Найбільше людей використовують їх на території США: 12%.
Після США до країн з найбільшою часткою користувачів мобільних гаманців належать Нігерія, Індія та Аргентина.
У звіті також зазначається, що у світі налічується від 30 до 60 мільйонів щомісячно активних користувачів криптовалют, що становить лише 5-10% від загальної кількості (617 мільйонів власників криптовалют), за оцінками Crypto.com станом на червень 2024 року.
Криптовалюти стали ключовим політичним питанням напередодні виборів у США, причому в штатах Пенсільванія та Вісконсин, що коливаються, спостерігається четверте та п'яте за величиною зростання інтересу до криптовалют з часу останніх виборів у 2020 році на основі запитів Google Trends. Тим часом в Аризоні та Неваді спостерігалося помірне падіння інтересу до криптовалют починаючи з 2020 року.
Одним з факторів, який міг підвищити інтерес людей до криптовалют цього року, стала поява біржових фондів Bitcoin та Ethereum. Невдовзі до цього списку може приєднатись і XRP.
ЄС та Велика Британія були найбільш активними у залученні громадськості до питань криптовалютної політики та регулювання.
Крім того, у звіті висвітлено наступні тенденції: стейблкоїни стали одним з найпопулярніших криптовалют (що не дивно, враховуючи низьку вартість комісії у порівнянні з традиційними банками). У другому кварталі 2024 року було проведено 1,1 мільярда транзакцій з використанням стейблкоїнів. Загальна сума грошей, яка пройшла через ці транзакції, становила $8,5 трильйона. Цей обсяг більш ніж удвічі перевищив обсяг транзакцій Visa в $3,9 трлн за той самий період.
Деякі країни досліджують цифрові валюти центральних банків (CBDC), з яких США найближче до цілі.
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