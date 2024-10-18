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АНАЛІТИКА

Долар США дешевшає до основних валют, але DXY завершує зростанням третій тиждень поспіль

15:49 18.10.2024 |

Фінанси

 

Долар США дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю.

Розрахований Індекс DXY показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,2%, ширший WSJ Dollar Index - 0,16%.

DXY, однак, завершує зростанням третій тиждень поспіль на тлі позитивних статданих з економіки США, які сприяли послабленню очікувань швидкого пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи (ФРС).

Пара євро/долар за даними на 14:15 кв у п'ятницю торгується на рівні $1,0852 порівняно з $1,0832 на закриття попередньої сесії.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) напередодні знизив усі три основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів (б.п.), зазначивши, що "дезінфляційний процес триває відповідно до очікувань". Президент ЄЦБ Крістін Лагард заявила на пресконференції за підсумками засідання, що інфляція в єврозоні, ймовірно, повернеться на цільовий рівень у 2% на стійкій основі протягом 2025 року, а не до кінця наступного року, як передбачалося раніше.

Євро, ймовірно, знову перейде до зниження у парі з доларом незабаром, вважають аналітики UniCredit Research, думку яких наводить The Wall Street Journal. Експерти вважають можливим подальше зменшення ставок ЄЦБ на найближчих кількох засіданнях, зазначаючи при цьому, що позитивні статдані з економіки США свідчать на користь повільнішого пом'якшення політики ФРС, що підтримує долар.

Курс фунта піднявся під час торгів у п'ятницю до $1,3042 з $1,3011 напередодні завдяки даними про несподіване зростання роздрібного продажу в країні у вересні.

Вартість американської валюти в парі з єною опустилася до 150,04 єни із 150,21 єни на закриття попередньої сесії.

Споживчі ціни у Японії у вересні збільшилися на 2,5% у річному вираженні після зростання на 3% у серпні, повідомило у п'ятницю міністерство внутрішніх справ та комунікацій. Інфляція уповільнилася вперше з березня і стала мінімальною з квітня.

Ціни без урахування нових продуктів харчування (ключовий показник, що відстежується Банком Японії) підвищилися на 2,4%, а також мінімальними темпами з квітня. Експерти, однак, очікували суттєвішого уповільнення їх зростання - до 2,3% з 2,8% у серпні, за даними Trading Economics.

Курс долара у парі з офшорним юанем знизився до 7,1211 юаня проти 7,1370 юаня за підсумками торгів у четвер.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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