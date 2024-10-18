НБУ планує у 2025 р. розширити «лінк» із Clearstream на папери для відновлення України

Національний банк України (НБУ) одним із основних завдань на наступний рік ставить розширення лінку з міжнародним депозитарієм Clearstream на цінні папери, що випускатимуться в межах відновлення країни, повідомив глава НБУ Андрій Пишний.

"Також опрацьовуємо можливість встановлення прямого "лінку" між Національним депозитарієм і Clearstream - це уможливить доступ іноземних інвесторів до всіх видів цінних паперів, що обліковуються в депозитарній системі України", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, такий крок спростить входження іноземних інвесторів і розширить можливості залучення іноземного капіталу для відновлення України.

Пишний наголосив, що розвиток ринку капіталів, його інфраструктури - це один із блоків, який НБУ обговорює з Міжнародним валютним фондом, Міністерством фінансів і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

"Це питання комплексне і потребує взаємодії, експертизи та готовності всіх учасників рухатися з однаковою швидкістю", - наголосив голова НБУ.

Він нагадав, що з інфраструктурного погляду Національний банк виконує як функцію депозитарію державних цінних паперів, забезпечує як надійне функціонування операцій із облігаціями внутрішньої та зовнішньої держпозик, так і функцію генерального агента з обслуговування, розміщення та погашення цих цінних паперів.

За його словами, Національний банк у межах компетенції вже зараз сприяє активізації вторинного ринку ОВДП навіть в умовах обмеженого функціоналу двох бірж, що працюють на ринку.

"Ми зацікавлені в гармонійному розвитку всіх складових: щоб і вторинний ринок ОВДП мав належну інфраструктуру для обігу, підтримання попиту та угод; і первинний ринок не страждав від цього; і міжнародний приватний капітал міг зайти через можливості "лінку" з Clearstream", - зазначив Пишний.

Він також наголосив, що для привабливості ринку капіталів потрібно зберігати макрофінансову стабільність, а інший важливий компонент, над створенням якого вже працює НБУ, - можливість страхування воєнних ризиків.

"Ми всі прагнемо до того, щоб цінні папери, які випускатимуться для фінансування відновлення, стали привабливими для інвесторів. А для цього іноземні інвестори не тільки мають отримати доступ до інструментів, а й відчути перспективу своїх інвестицій. І це вимагає кропіткої та злагодженої роботи на рівні різних інституцій", - підсумував голова НБУ.