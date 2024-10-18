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Європейські акції переважно зростають на статданих із Китаю
13:08 18.10.2024 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи переважно піднімаються в п'ятницю, інвестори оцінюють підсумки засідання Європейського центрального банку, що відбулося напередодні, і дані про зростання економіки Китаю в третьому кварталі, які виявилися кращими за прогнози.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 11.45 кв підвищився на 0,29%, до 525,41 пункту.
Британський індикатор FTSE 100 втратив 0,19%, іспанський IBEX 35 - 0,38%. Тим часом німецький DAX зріс на 0,2-4%, французький CAC 40 - на 0,48%, італійський FTSE MIB - на 0,19%.
У четвер ЄЦБ очікувано знизив усі три основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів. Тепер ставка за депозитами становить 3,25%, ставка основних операцій рефінансування (main refinancing operations, MRO) - 3,4%, ставка за маржинальними кредитами - 3,65%.
Глава ЄЦБ Крістін Лагард заявила на пресконференції за підсумками засідання, що інфляція в єврозоні, ймовірно, повернеться на цільовий рівень у 2% на стійкій основі протягом 2025 року, а не до кінця наступного року, як передбачалося раніше.
Тим часом темпи зростання економіки Китаю у третьому кварталі сповільнилися до 4,6% із 4,7% кварталом раніше, проте перевищили консенсус-прогнози аналітиків на рівні 4,5%.
Це надало імпульсу до зростання акцій європейських компаній, які одержують значну частку виручки в Китаї.
Зокрема ціна паперів виробника товарів класу "люкс" Kering зростає на 4,9%, Hermes - на 1,9%, Burberry - на 4,5%. Акції автовиробників також торгуються у плюсі, включно із Porsche (2,7%), Daimler (4,7%), Volkswagen (2,2%) та Bayerische Motoren Werke AG (1,9%).
"Люксовий" сегмент також отримав підтримку за рахунок сильної квартальної звітності італійського бренда Brunello Cucinelli. Компанія прозвітувала про зростання виручки в січні-вересні на 12,7% за рахунок активного підвищення продажу в Північній та Південній Америці, а також в Азії. Капіталізація Brunello Cucinelli зростає на 3,3%.
Ринкова вартість LVMH піднімається на 3,2%. За повідомленнями ЗМІ, глава підрозділу випуску алкогольних напоїв Філіп Шаус може залишити компанію після слабких результатів. Реалізація алкогольних напоїв впала у січні-вересні на 11%, показавши найгіршу динаміку серед усіх підрозділів компанії.
Котирування паперів EssilorLuxottica піднімаються на 0,5%, слабші за колег із сектору, після публікації слабкої квартальної звітності. Виробник окулярів Ray-Ban збільшив виторг у липні-вересні на 4% у річному вираженні, до 6,44 млрд євро, тоді як консенсус-прогноз аналітиків передбачав цей показник на рівні 6,54 млрд євро.
Капіталізація Volvo AB збільшується на 2%, хоча другий за величиною виробник вантажних автомобілів у світі в третьому кварталі скоротив чистий прибуток і виручку, і обидва показники виявилися гіршими за прогнози ринку.
Ціна паперів британської медіакомпанії Future Plc впала майже на 14% на новині, що гендиректор Джон Стейнберг залишить компанію наступного року.
Лідером зростання в індексі Stoxx Europe 600 виступають папери інжинірингової компанії Dowlais Group, які підскочили на 8,3%, лідером зниження - акції фінської телекомунікаційної компанії Elisa Oyj, що дешевшають на 6,3%.
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