Фінансові новини
- |
- 18.10.24
- |
- 13:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,2243 грн/$1
12:40 18.10.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 18 жовтня 2024 року.
|Показник
|17.10.2024
|18.10.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.2485
|41.2243
|-0.06
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 18 жовтня - 41,2351 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Допомога Україні та «план перемоги»: результати саміту ЄС
|Незаконне збагачення на 20 мільйонів: НАБУ повідомило про підозру депутатці від «Слуги народу»
|Нідерланди виділять 271 млн євро на великокаліберні артилерійські снаряди для України
|Україна і Греція підписали в Брюсселі двосторонню безпекову угоду
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Унікальна інвест-пропозиція комерційної нерухомості на Пейзажній алеї
У РУБРИЦІ
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,2243 грн/$1
|Національний банк вперше публікує інформацію про обсяги кредитових та дебетових переказів бізнесу та населення
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 18.10.24
|Ціни на золото сягнули рекордно високого рівня понад $2 700 на тлі невизначеності з виборами та сподівань на зниження ставок
|Акції в Азії стримані; акції Китаю зростають, оскільки ВВП відповідає очікуванням
|Долар на шляху до третього тижневого зростання, підтриманий «Trump trade»; ринки відмахуються від ВВП Китаю
|Dow закрився на черговому рекордному максимумі на тлі зростання акцій виробників чіпів і даних по роздрібній торгівлі
Бізнес
|Віцепрезидент Meta назвав «маячнею» заяви про глобальну загрозу з боку ШІ
|У Apple великі плани на «розумний дім»: компанія розширить використання ШІ та відкриє свою екосистему для гаджетів інших виробників
|Google замовив ядерні реактори для своїх центрів обробки даних
|22% медичних порад Copilot можуть вбити, — дослідження
|США розглядають можливість обмеження експорту чіпів ШІ до деяких країн, - Bloomberg
|Штучний інтелект може замінити меню налаштувань в смартфонах Samsung Galaxy S
|ЗМІ: китайські вчені зломали криптографічні алгоритми за допомогою квантового комп'ютера