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Національний банк вперше публікує інформацію про обсяги кредитових та дебетових переказів бізнесу та населення

11:56 18.10.2024 |

Фінанси, Економіка

Національний банк вперше публікує інформацію про обсяги кредитових та дебетових переказів бізнесу та населення

 

Національний банк України вперше публікує інформацію про обсяги використання таких платіжних інструментів, як кредитовий трансфер та прямий дебет, збір якої запроваджено з минулого року.

З їх використанням бізнес та населення здійснюють як перекази коштів у межах України, так і транскордонні (в Україну та за її межі), у тому числі розрахунки для здійснення міжнародної торгівлі (експорт/імпорт товарів та послуг).

Запровадження такої звітності відповідає підходам Європейського центрального банку та інших провідних центральних банків світу. Це дає змогу імплементувати в українській платіжній сфері сучасні європейські підходи до оцінки обсягів платіжних операцій [як з використанням платіжних карток, так й ініційованих безпосередньо з рахунків користувачів без використання платіжних карток (тобто кредитовий трансфер та прямий дебет)].

Національний банк вперше публікує інформацію про обсяги кредитових та дебетових переказів бізнесу та населення

 

Статистичні дані про кредитові та дебетові перекази у першому півріччі 2024 року

Послуги з виконання платіжних операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету, в Україні населенню та бізнесу надають усі 62 банки та одна небанківська фінансова установа.

Так, за перше півріччя 2024 року вони здійснили 0,8 млн шт. платіжних операцій, ініційованих із застосуванням прямого дебету, на суму 21,23 млрд грн.

Більш розповсюдженими є платіжні операції, ініційовані із застосуванням кредитового трансферу, у першому півріччі цього року їх здійснено:

в межах України - 1 848 млн шт. на суму майже 20 166 млрд грн;
в Україну - 2,52 млн шт. на суму 33,89 млрд доларів США в екв.;
з України - 0,56 млн шт. на суму 35,09 млрд доларів США в екв.

Зокрема, за перше півріччя 2024 року найбільша кількість платіжних операцій в межах України, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу, була виконана з рахунків фізичних осіб. Це 1 603,7 млн шт., або 86,78% від загальної кількості відповідних платіжних операцій. Водночас за сумою найбільше таких платіжних операцій було здійснено з рахунків суб'єктів господарювання: 18 063,20 млрд грн, або 89,57% від загальної суми.

На користь фізичних осіб в Україну з-за кордону за цей період надійшло 55,41% від загальної кількості платіжних операцій, здійснених із застосуванням кредитового трансферу. Водночас за сумою також лідирує бізнес - 94,16% від загальної суми платіжних операцій, ініційованих із використанням кредитового трансферу, надійшло на користь суб'єктів господарювання (за зовнішньоекономічними контрактами). Найбільше коштів в Україну надходило з країн ЄС (44,95%), Швейцарії (21,22%), Сполучених Штатів Америки (11,79%).

Найбільший обсяг платіжних операцій з України, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу, здійснено бізнесом (за зовнішньоекономічними контрактами): 0,52 млн шт. на суму 35,02 млрд доларів США в екв. Це становить 93,67% та 99,8% від загальної кількості та суми таких платіжних операцій відповідно. Географічно найбільше коштів надійшло до країн ЄС (60,51%), Швейцарії (10,33%) та Китаю (5,06%).
 

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