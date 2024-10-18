Ціни на золото сягнули рекордно високого рівня понад $2 700 на тлі невизначеності з виборами та сподівань на зниження ставок

Ціни на золото досягли рекордного максимуму на азіатських торгах в п'ятницю, отримавши вигоду від попиту на безпечний притулок, оскільки до президентських виборів в США залишилися лічені тижні, а зниження процентної ставки Європейським центральним банком також сприяло зростанню цін.

Спотове золото подорожчало на 0,4% до рекордного максимуму в $2 705,26 за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, зросли на 0,5% до $2 720,15 за унцію.

Жовтий метал зміцнився навіть на тлі високих показників роздрібних продажів і ринку праці в США, які підтвердили прогнози про те, що процентні ставки в США будуть знижуватися повільніше в найближчі місяці.

Ціни на дорогоцінний метал вийшли з вузького торгового діапазону, який спостерігався протягом останніх двох тижнів, і досягли нових піків з наближенням виборів у США.

Нещодавні опитування показали, що віце-президент Камала Харріс і колишній президент Дональд Трамп налаштовані на жорстку президентську гонку, адже до голосування залишилося менше трьох тижнів.

Розбіжності в позиціях обох кандидатів призвели до зростання невизначеності щодо того, якими будуть результати виборів.

Хоча опитування ЗМІ показували, що Гарріс має невелику перевагу над Трампом, ринки прогнозів і ставок переважно схилялися до перемоги Трампа, що викликало ще більшу невизначеність щодо потенційного результату.

Попит на золото також сприяв попиту на безпечний притулок, оскільки конфлікт на Близькому Сході продовжувався. Трейдери готувалися до відплати Ізраїлю Ірану за напад на початку жовтня.

Жовтий метал зміцнився, незважаючи на тиск з боку сильнішого долара, який цього тижня сягнув більш ніж 2,5 місячного максимуму.

Долар зміцнився головним чином завдяки сильнішим, ніж очікувалося, даним по роздрібних продажах, а також ще одній статистиці, яка показала, що тижневі заявки на допомогу з безробіття скоротилися, що вказує на зміцнення ринку праці.

Ці дані підтвердили думку про те, що Федеральний резерв знизить процентні ставки на меншу величину в найближчі місяці.

Але зниження ставки ЄЦБ на 25 базисних пунктів вказує на те, що основні світові центральні банки все ще налаштовані на подальше зниження ставок, а більш низькі ставки, ймовірно, підтримають золото та інші недохідні активи.

«Дорогоцінний метал отримав підтримку від зниження ставки ЄЦБ, яке нагадало ринку, що більшість центральних банків перейшли в режим пом'якшення. Це допомогло йому відкинути економічні дані, які можуть уповільнити цикл зниження ставок ФРС», - пишуть аналітики ANZ, додаючи, що попит на золото з боку країн-притулків також залишився в грі.

Інші дорогоцінні метали торгувалися різноспрямовано. Ф'ючерси на платину стабілізувалися на рівні $1 005,95 за унцію, а ф'ючерси на срібло зросли на 1% до $32,095 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь стабілізувалися в п'ятницю, але були спрямовані на третій тиждень втрат, оскільки нещодавні заходи стимулювання з боку Китаю, найбільшого імпортера міді, в значній мірі не принесли результатів.