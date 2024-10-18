Акції в Азії стримані; акції Китаю зростають, оскільки ВВП відповідає очікуванням

Більшість азіатських акцій в п'ятницю торгувалися стримано на тлі невизначеності щодо процентних ставок в США і майбутніх президентських виборів, в той час як китайські акції виросли на даних, що свідчать про зростання економіки, як і очікувалося.

Акції технологічних компаній зазнали відносно менших втрат, в той час як акції виробника мікросхем TSMC виросли до рекордних максимумів на сильніших, ніж очікувалося, результатах третього кварталу.

Регіональні ринки відреагували на нічну сесію на Волл-стріт, яка пройшла майже без змін. Хоча інвестори вітали ознаки стійкості американської економіки, цей ентузіазм був значною мірою підірваний бетами на менше майбутнє зниження процентної ставки Федеральним резервом.

Ф'ючерси на американські фондові індекси не змінилися на азіатських торгах.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли приблизно на 1,2% кожен, різко відновившись після негативного початку дня. Гонконгський індекс Hang Seng виріс на 1,6% завдяки зростанню акцій материкових компаній, що котируються на місцевій біржі.

Валові внутрішні дані показали, що економіка Китаю зросла на 4,6% в річному обчисленні в третьому кварталі, як і очікувалося. Квартальне зростання також прискорилося, хоча з початку року зростання ВВП все ще залишалося нижчим за встановлений урядом річний показник у 5%.

Тим не менш, п'ятничне зростання допомогло китайським акціям компенсувати більшу частину своїх тижневих втрат, що дозволило їм досягти стриманої тижневої динаміки.

Китайські акції зазнали значних втрат на початку тижня після того, як сигнали Пекіну про додаткові заходи стимулювання викликали обмежену довіру, оскільки уряд все ще залишав інвесторів в очікуванні більш детальної інформації про заплановані заходи.

Тайванська компанія TSMC була серед аутсайдерів у п'ятницю, коли акції компанії в Тайбеї зросли майже на 6% до рекордного максимуму.

Найбільший у світі виробник контрактних мікросхем отримав більший, ніж очікувалося, прибуток у третьому кварталі, а також представив оптимістичні прогнози, оскільки продовжує отримувати вигоду від стійкого попиту, що підживлюється індустрією штучного інтелекту.

TSMC вважається лідером у галузі виробництва мікросхем і відзначила зростаючий попит з боку штучного інтелекту в цьому секторі.

Але інші азіатські акції виробників мікросхем в основному відступили в п'ятницю. Сектор все ще відходить від слабкого прогнозу, представленого виробником обладнання для виробництва мікросхем ASML Holding на початку цього тижня, оскільки фірма заявила, що попит на мікросхеми з боку додатків, що не пов'язані зі штучним інтелектом, швидше за все, залишиться слабким.

Більш широкі азіатські ринки трималися в вузькому діапазоні і в основному прямували до помірного щотижневого зниження.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX трохи зросли, оскільки дані по індексу споживчих цін показали, що інфляція у вересні зросла трохи більше, ніж очікувалося, в той час як базова інфляція залишалася сильною.

Австралійський ASX 200 показав найгірший результат за день, втративши 0,9%, оскільки інвестори фіксували прибуток від нещодавнього рекордного максимуму. Південнокорейський KOSPI впав на 0,4%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали слабке відкриття, оскільки індекс впав з 25 000 пунктів на фоні масового відтоку іноземних інвесторів. На це також вплинули деякі розчаровуючі результати звітності.