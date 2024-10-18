Долар на шляху до третього тижневого зростання, підтриманий «Trump trade»; ринки відмахуються від ВВП Китаю

У п'ятницю долар виріс на третій тиждень поспіль, чому сприяли оптимістична позиція Європейського центрального банку і сильні дані з США, які перевершили очікування щодо того, як швидко можуть знизитися ставки в США, особливо в разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.

В Азії безліч економічних даних з Китаю, включаючи показники зростання в третьому кварталі, були зустрінуті ринками стримано, хоча подальші коментарі центрального банку країни, що надали додаткові подробиці про заходи стимулювання Пекіна, допомогли підняти китайські активи в широкому сенсі.

Австралійський долар, який часто використовується як ліквідний проксі для китайського юаня, востаннє виріс на 0,2% до $0,6708, дещо продовживши своє зростання з початку сесії.

Офшорний юань виріс на 0,06% до 7,1199 за долар, в той час як його офшорний аналог виріс на 0,12% до 7,1282.

Зростання валют стало більш помітним після того, як у п'ятницю Народний банк Китаю (НБК) офіційно запустив Механізм обміну цінних паперів, фондів і страхових свопів (SFISF), а також після того, як політики заявили про можливість подальшого пом'якшення монетарної політики поряд з іншими заходами підтримки, спрямованими на підтримку хворої китайської економіки.

Це сталося невдовзі після п'ятничного «демпінгу» даних, який показав, що показники зростання Китаю в третьому кварталі були дещо кращими, ніж очікувалося, але інвестиції в нерухомість впали більш ніж на 10% за перші дев'ять місяців цього року. Роздрібні продажі та промислове виробництво зросли у вересні.

«Загальний тон насправді непоганий, враховуючи, що номінальний ВВП також стабілізувався. Я думаю, що темпи зростання схожі на ті, що ми спостерігали у другому кварталі, тому ринок сприймає це як належне», - сказав Хо Воей Чен, економіст UOB.

«Основна увага прикута до того, що уряд збирається робити далі з точки зору розміру фіскальних стимулів».

Що стосується інших валют, то євро знизився майже на 1% за тиждень, опустившись нижче 200-денної ковзної середньої, і на рівні $1,0837 в Азії зупинився біля мінімуму за 2 з половиною місяці.

У річному вимірі тритижневе зростання долара на 3,1% проти євро є найстрімкішим ралі з середини 2022 року, і він вперше з початку серпня подолав позначку в 150 ієн.

Долар США втратив частину цього зростання і востаннє коштував 149,93 єни.

Дані за четвер показали, що зростання роздрібних продажів у США було вищим, ніж очікувалося, і ЄЦБ знизив процентні ставки на 25 базисних пунктів.

Чотири джерела, близькі до цього питання, повідомили Reuters, що ЄЦБ, швидше за все, знову знизить ставку в грудні, якщо економічні дані не вкажуть на протилежне.

Тим часом ринки були розчаровані відсутністю деталей у планах китайської влади щодо відновлення економіки, що сповільнюється, а юань рухається до найбільшого тижневого падіння за останні 13 місяців по відношенню до стійкого долара.

«Все це зіграло на користь зміцнення долара», - сказав Джейсон Вонг, старший стратег BNZ у Веллінгтоні.

«На задньому плані також відбувається торгівля Трампа», - сказав він, зазначивши, що долар відстежує новоявлене лідерство Трампа на ринках прогнозування виборів, оскільки його тарифна і податкова політика, ймовірно, збереже процентні ставки в США на високому рівні.

Новозеландський долар також впав на 0,75% за тиждень і мало змінився на рівні $0,6063 на азіатській сесії.

Перспективи Трампа також сприяли зростанню біткоїна, оскільки його адміністрація розглядається як така, що займає більш м'яку позицію щодо регулювання криптовалют. Востаннє ціна біткоїна становила $67 867,11, що на понад 10% більше, ніж 10 жовтня. Вибори в США відбудуться 5 листопада.

Що стосується геополітики, Ізраїль заявив, що вбив лідера ХАМАСу Ях'ю Сінвара в Газі, організатора нападу 7 жовтня 2023 року, який спровокував війну.

Ізраїльський шекель виріс і досяг двотижневого максимуму після цієї новини, хоча прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що бойові дії триватимуть, і ширші ринки не мали негайної реакції.

Стерлінг відновив рівень $1,30 за ніч і утримувався вище цього рівня в п'ятницю, але також рухається до тижневих втрат після того, як більше, ніж очікувалося, падіння британської інфляції підвищило ставки на те, що Банк Англії може двічі знизити процентні ставки до кінця року.

Пізніше в п'ятницю будуть опубліковані дані по роздрібних продажах у Великобританії і дані по будівництву нового житла в США, а також плани найбільшої профспілкової групи Японії Rengo щодо переговорів по заробітній платі на цей рік. Дані показали, що основні споживчі ціни в Японії у вересні зросли на 2,4% в річному обчисленні, що трохи вище, ніж очікувалося.

Індекс долара США в четвер досяг 2-1/2 місячного максимуму 103,87 і за тиждень виріс майже на 0,8%.