Dow закрився на черговому рекордному максимумі на тлі зростання акцій виробників чіпів і даних по роздрібній торгівлі

Промисловий індекс Dow Jones виріс у четвер до свого четвертого рекордного закриття за останні п'ять сесій, оскільки сильніші, ніж очікувалося, щомісячні роздрібні продажі свідчать про активність американських споживачів, а оптимістичний прогноз TSMC підтримав акції виробників мікросхем.

Інші основні індекси Волл-стріт практично не змінилися, оскільки S&P 500 знизився до незначних втрат, а Nasdaq Composite отримав невеликий виграш.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, найбільший у світі контрактний виробник мікросхем, перевершив ринкові оцінки прибутку і спрогнозував стрибок доходів у четвертому кварталі завдяки попиту на мікросхеми штучного інтелекту.

Акції виробника, що котируються на американській біржі, злетіли на 9,8%, а фаворит торгівлі штучним інтелектом і клієнт TSMC - компанія Nvidia - зросла на 0,9%.

Оптимізм поширився і на інші акції виробників мікросхем, що призвело до зростання індексу Філадельфійської фондової біржі SE Semiconductor на 1%.

Свіжі американські дані підтвердили здорове зростання найбільшої економіки світу, в той час як ставки на зниження ставки на 25 базисних пунктів на наступному засіданні Федеральної резервної системи залишилися практично незмінними на рівні 89,4%, згідно з даними CME's FedWatch.

Роздрібні продажі в США зросли на 0,4% у вересні, що трохи більше, ніж очікувалося, в той час як щотижневі заявки на допомогу з безробіття несподівано знизилися.

Загалом оптимістичний початок сезону звітності за третій квартал, сильні економічні дані та початок циклу пом'якшення політики ФРС підштовхнули індекси Dow та S&P 500 до рекордних максимумів на останніх сесіях, причому останній наблизився до психологічно важливої позначки 6 000.

S&P 500 втратив 1,00 пункт, або 0,02%, до 5 841,47 пункту, в той час як Nasdaq Composite піднявся на 6,53 пункту, або 0,04%, до 18 373,61. Промисловий індекс Доу-Джонса виріс на 161,35 пункту, або на 0,37%, до 43 239,05.

Джош Джамнер, аналітик інвестиційної стратегії ClearBridge Investments, зазначив, що інвестори переглядають очікування щодо зростання економіки та прибутків, оскільки сильні дані зменшили занепокоєння щодо рецесії.

Однак інвестори намагаються зрозуміти, які компанії та сектори поведуть ринок вгору і коли в них входити, після місяців, коли акції мега-компаній були рушійною силою ринкових ралі.

«Загалом, це дозволяє ринку зростати, але, можливо, дещо більш стримано, ніж можна було б очікувати», - сказав Джамнер.

У той час як Dow зростає другий день поспіль, індекси компаній з малою капіталізацією впали. Russell 2000 впав на 0,3%, а S&P Small Cap 600 - на 0,2%, через день після закриття на найвищому рівні за останні три роки.

Більшість секторів S&P 500 також були слабшими, включаючи чутливі до ставок індекси, такі як комунальні послуги та нерухомість, які знизились на 0,9% та 0,7% відповідно.

Ще одна особливість полягає в тому, що американські фондові індекси в останні дні зростали, навіть незважаючи на те, що дохідність казначейських облігацій США поповзла вгору. У четвер дохідність 10-річних облігацій зросла на 7,5 базисних пунктів до 4,091%.

Що стосується прибутків, то акції Travelers Companies і Blackstone Group зросли на 9% і 6,3% відповідно, досягнувши рекордних максимумів після того, як страховик і керуюча компанія опублікували звіт за третій квартал, який перевершив очікування ринку.

Індекс S&P Banks піднявся на 0,1%, зростаючи п'яту сесію поспіль, що відповідає рівню середини серпня і є лише однією з шести перемог поспіль у квітні, коли низка великих регіональних банків опублікували звітність за третій квартал. Акції M&T Bank та Synovus Financial зросли більш ніж на 5%, але Truist Financial впали на 3,5%, а акції Huntington Bancshares - на 2,6%.

Поза фінансовими показниками, медичний страховик Elevance Health впав на 10,6%, що стало найбільшим одноденним падінням з початку пандемії в березні 2020 року, після того, як він знизив свій річний прогноз прибутку.

Обсяг торгів на американських біржах склав 11,34 мільярда акцій порівняно з 12,08 мільярда в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.