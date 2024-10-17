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ЄЦБ очікувано знизив відсоткові ставки на 25 б. п.
16:05 17.10.2024 |
Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизив усі три основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) за підсумками засідання у четвер.
Як зазначається у повідомленні ЄЦБ, ставка за депозитами тепер становить 3,25%, ставка основних операцій рефінансування (main refinancing operations, MRO) - 3,4%, ставка за маржинальними кредитами - 3,65%.
Рішення збіглося з очікуваннями аналітиків та учасників ринку.
"Інформація про інфляці, показує, що дезінфляційний процес триває відповідно до очікувань", - йдеться в повідомленні Центробанку.
Рішення знизити ставки також було ухвалено з урахуванням негативних даних про ділову активність у єврозоні.
Як стало відомо у четвер, споживчі ціни у єврозоні у вересні збільшились на 1,7% у річному вираженні. Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно із серпневими 2,2% і стала мінімальною з квітня 2021 року.
При цьому керівництво ЦБ вважає, що темпи зростання споживчих цін прискоряться найближчими місяцями, а потім опустяться до цільового рівня 2% протягом наступного року.
"Керуюча рада ЄЦБ має намір досягти своєчасного уповільнення інфляції до середньострокової мети в 2%. Ми утримуватимемо ключові ставки на досить обмежувальному рівні стільки, скільки потрібно для досягнення цієї мети", - йдеться в повідомленні Центробанку.
Керівництво ЄЦБ відзначило, що продовжить стежити за статданими і приймати рішення про ставки на кожному засіданні окремо, і що у них немає заздалегідь визначеного плану щодо конкретного рівня ставок у майбутньому.
Регулятор вказав на послаблення тиску у сфері витрат на робочу силу, але наголосив, що зарплати в єврозоні все ще зростають підвищеними темпами. Фінансові умови у валютному блоці залишаються обмежувальними.
"Рішення про ставки ґрунтуватимуться, зокрема, на оцінках інфляційного прогнозу у світлі економічних і фінансових даних і на динаміці базової інфляції", - наголошується в пресрелізі.
Регулятор підтвердив намір скорочувати свій портфель паперів, придбаних у рамках екстреної програми викупу активів (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) у середньому на 7,5 млрд євро на місяць. ЄЦБ планує припинити реінвестування надходжень у рамках PEPP наприкінці 2024 року.
Тим часом портфель паперів, придбаних у рамках програми викупу активів (APP), скорочується помірними та передбачуваними темпами, оскільки регулятор більше не реінвестує надходження від паперів, що погашаються.
Керівництво ЄЦБ готове скоригувати всі інструменти в рамках свого мандата для забезпечення інфляції до цільових 2%, зазначається в пресрелізі.
Пара євро/долар за даними на 15:34 кв торгується на рівні $1,0847 порівняно з $1,0862 на закриття попередньої сесії, євро втрачає близько 0,15%. Європейський фондовий індекс Stoxx Europe 600 зростає на 0,75%.
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